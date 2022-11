La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) ha superat els 2.000 estudiants de grau. Tot i que aquest curs hi ha hagut menys matrícules de nou accés que els darrers anys, en conjunt hi ha un 2 % més d’estudiants al campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Són, exactament, 2.015 estudiants de grau. Si s’hi sumen la resta d’alumnes dels estudis oficials que ofereix UManresa, com els cicles formatius de grau superior o els màsters universitaris, la xifra arriba a 2.217, un 4 % més que el curs passat.

Les dades de matriculació de la UVic-UCC del curs 2022-2023 s’han presentat aquest dimarts al migdia a Manresa amb la presència del rector Josep Eladi Baños i els directors generals de cadascuna de les fundacions integrades a la UVic-UCC. Valentí Martínez per part de la Fundació Universitària Bages; Jordi Baiget, de la Fundació Balmes de Vic; Marina Geli, directora general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut de qui depèn la Facultat de Medicina, i el director general de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, Javier Peña.

En global, la UVic-UCC compta aquest curs amb 11.591 alumnes matriculats, un 7 % més que l’anterior. La matrícula total de nou accés a les titulacions oficials de la UVic-UCC per al 2022-2023 s’ha

tancat amb 3.866 estudiants matriculats, xifra que suposa un 3% més respecte al curs passat, i s’han cobert el 97 % de les places que s’oferien.

Davant aquestes xifres el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha destacat l’augment d’alumnes que hi ha hagut els darrers anys «de forma sostinguda. Hem deixat de ser una universitat petita per ser-ne una de mitjana amb una elevada atracció en primera preferència». També que cada cop «venen més estudiants de les comarques centrals», de quilòmetre zero n’ha dit, «atrets per la qualitat, comparable a qualsevol de les universitats de l’àrea metropolitana».

En xifres absolutes, la matriculació d’aquest curs a la UVic-UCC queda amb 5.492 persones matriculades als graus de la UVic, 2.015 als d’UManresa, 573 al grau de Medicina, 530 a l’escola de disseny i enginyeria Elisava.

Fre al nou accés

En el cas del campus Manresa s’ha frenat el creixement d’alumnes de nou accés que hi ha hagut els últims tres cursos. El 2021-2022 l’increment va ser del 17,5 % i van arribar a la FUB-UManresa 583 estudiants nous. Aquest any, en canvi, n’hi ha 33 menys -550- bàsicament perquè s’han ofert menys places de Fisioteràpia. Tot i així continua sent el grau amb més alumnes en total: 766.

Els graus d’Infermeria i de Fisioteràpia, amb notes de tall de 8,367 i de 6,983 respectivament, han omplert totes les places disponibles i Infermeria ha consolidat un tercer grup que es va crear el curs anterior davant la forta demanda, que continua sent alta. El grau semipresencial de Podologia també s’acosta al 100 % d’ocupació. No així el de Logopèdia semipresencial.

En Ciències Socials, amb els graus d’Administració i Direcció d’Empreses i Educació Infantil, la matriculació ha crescut un 4 %. ADE ha omplert totes les places de nou accés. El volum total d’estudiants del grau s’incrementa un 11 %.

Pel que fa al Campus professional d’UManresa, que engloba els cicles formatius, s’han matriculat un 36 % més d’alumnes que el curs passat i s’ha hagut d’ampliar el d’Educació Infantil per donar resposta a la demanda. En total al Campus professional hi estudien 153 estudiants.