Des de mitjans d'octubre, a molts carrers de Manresa ja hi ha els llums de Nadal penjats, però per veure'ls encesos, amb tota la seva esplendor, encara queden uns dies. Oficialment, aquest 2022, l'encesa de la il·luminació nadalenca de la capital del Bages tindrà lloc el 26 de novembre. Des d'aleshores, es podran veure encesos cada dia fins al 6 de gener. Això sí, enguany, s'ha optat per reduir mitja hora diària el seu funcionament per reduir el consum energètic. En total, funcionaran 194,5, hores, segons informació del consistori, 21 hora menys que el 2021.

Horari d'encesa dels llums de Nadal de Manresa

Des del dia 26 de novembre fins al 4 de gener , s’encendran de 2/4 de 6 de la tarda a les 10 de la nit.

, s’encendran de 2/4 de 6 de la tarda a les 10 de la nit. Els dies 24, 25 i 26 de desembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 11 de la nit.

de 2/4 de 6 de la tarda a 11 de la nit. El 31 de desembre , de 2/4 de 6 de la tarda a les 12 de la nit.

, de 2/4 de 6 de la tarda a les 12 de la nit. Els dies 1, 5 i 6 de gener, de 2/4 de 6 de la tarda a 11 de la nit.

Un gran arbre de llum a la plaça Major

L'Ajuntament s'encarrega d'una part dels llums de Nadal de Manresa. A la plaça Major, per exemple, hi haurà un arbre de Nadal d’almenys 12 metres d’alçada amb llums combinades amb la resta dels colors emprats per guarnir la plaça. També hi haurà un guarniment amb llàgrimes lluminoses o similar als balcons perimetrals, així com als accessos als carrers que conflueixen a la plaça Major, amb un mínim de 5 unitats, a banda del guarniment del edifici consistorial situat al número 1 de la plaça.

A la plaça de Crist Rei hi haurà dos arbres lluminosos, un de color rosa i un altre de color blanc amb una llum càlida. Són unes figures que només tindran il·luminada la capçada, sense el tronc. Faran uns 10 metres d’alçada i uns 6 de diàmetre. L’instal·lador és l’empresa Icnolux, que s’encarrega de la pràctica totalitat de la il·luminació nadalenca de la resta de la ciutat.

A la Plana de l’Om, un element ornamental (arbre, monòlit o similar) d’almenys 8 metres d’alçada que tingui alguna relació estètica amb la decoració de l’entorn més proper.

A Sant Domènec es guarnirà el centre de la plaça amb un mínim de 12 figures aèries coordinades pel que fa a les proporcions i el muntatge amb la ubicació de la pista de gel i altres activitats de dinamització que es puguin fer en aquest espai.

Al primer tram del Passeig de Pere III, s’ha de decidir si es guarniran els arbres amb garlandes o llàgrimes, o si es posaran elements ornamentals transversals des de la plaça Crist Rei fins a la Muralla de Sant Domènec.

També hi haurà decoració que s'ha de concretar en diferents accessos a la ciutat: un element a la plaça de la Bonavista, un a la rotonda de Sant Marc, un a la plaça de la Creu, tres repartits per la plaça de Prat de la Riba i un a la del Mil·lenari.

Llums de Nadal sostenibles amb material reciclat per lluitar contra l’exclusió social de joves

Un punt de la ciutat on hi haurà uns llums de Nadal molt especials serà el carrer Cap del Rec. Allà s'hi recrearà el que podria ser un canal d’aigua -de fet al Cap del Rec hi arriba la Séquia- que s’encendran o s’apagaran en funció de si hi passa gent o no. Per no gastar energia innecessàriament.

Però no és la principal particularitat del muntatge. S’han fet amb materials reciclats i, el que és més important, els han construït i muntat de dalt a baix tot de joves de diferents orígens i condicions dins un projecte anomenat Llums a l’ombra per promoure la relació entre els mateixos joves, crear vincles en l’àmbit social i, si es dona el cas, en el laboral. En definitiva una lluita contra l’exclusió social. Es tracta d’una iniciativa de les cooperatives Cultura del Bé Comú i La Codornella, establertes en un mateix espai al Centre Històric de Manresa.

Què lluirà als Born, el Sant Miquel i el Passeig?

Als carrers on són les diferents associacions de comerciants els qui posen llums, en alguns també ja es pot veure com seran. És el cas del carrer del Born, on hi ha penjats uns elements decoratius amb llums LED de diferents colors que, un cop encesos, formaran una coberta lluminosa.

Al carrer de Sant Miquel hi ha una tira de banda a banda del vial d’on pengen arbres de Nadal. Aquesta figura també es pot veure en altres llocs, com a la plaça dels Infants i al carrer de Sobrerroca.

Al segon tram del Passeig de Pere III, el primer lloc on les van posar, com va informar aquest diari, hi ha unes figures amb tres boles juntes que recorden les dels arbres de Nadal.