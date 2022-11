Entre 50 i 80 persones han participat aquest matí i migdia en les diferents parts de la primera jornada de Cruïlla de Camins, el Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022 per donar una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i ambiental. Un fòrum inèdit en el format i que vol tenir seguiment en el temps a partir del moment que finalitzi, dimecres. Ho farà amb la materialització del Pacte Manresa, que ha de recollir les accions que s’hauran tractat i pactat aquests tres dies, que els participants, líders religiosos de tot el món, portaran a les seves respectives comunitats per desenvolupar-los. La jornada a l’auditori de la Plana, ha servit, d’entrada, per explicar la feina que ja estan fent els diferents participants per millorar les societats on viuen, a Arizona, al Canadà, a Nova York, a Perú, al Líban, a Filipines... Un munt d'accions petites que, sumades, tenen una gran incidència en la qualitat de vida dels qui les reben. Això és el que pretén fer el fòrum a gran escala i centrat, sobretot, en el tema de la crisi mediambiental.

A Manresa, per exemple, hi ha Manuel Arturo Coña Pirul, vicepresident de l’Associació Xilena de Diàleg Interreligiós (ADIR) i representant de espiritual del Poble Mapuche, que ha criticat que es tracti al seu poble com a terroristes per la defensa que fan del medi ambient i ha destacat la importància de la col·laboració entre les religions i, en concret, del treball conjunt i del respecte entre el moviment zapatista, els germanes amazònics i el poble Mapuche. «Un poble de pau que creu en el diàleg però que estem estigmatitzats». Com han fet la majoria, ha remarcat la importància del fòrum manresà i ha agraït l’acollida que han rebut de Manresa.

Un regal per a Azza Karam

Coña ha participat en el plenari d’obertura, que ha finalitzat amb els participants posant un collaret que simbolitzava la pau al món a Azza Karam, secretària general de Religions for Peace, moviment interreligiós global que organitza el fòrum amb l’Ajuntament de Manresa coincidint amb els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a la capital del Bages. Els gest simbòlic ha estat aplaudit pels presents. Tot seguit, Albert Galbany ha interpretat amb bansuri (flauta de bambú) El Cant dels Ocells amb l’estil de la musicalitat índia. Un diàleg musical entre cultures, ho ha definit.

Després d’un descans amb esmorzar inclòs al vestíbul de l’auditori, on assistents i ponents han pogut intercanviar impressions, ha començat una conversa informativa sobre el paper dels agents religiosos per garantir l’accés als serveis bàsics a les ciutats. Maha Shuru Vasu Bandhu, coordinador de la Comunitat de Fe per l’Arizona Faith Network, mexicà immigrat als Estats Units, budista, casat amb un musulmà i de família cristiana, ha parlat dels espais de refugi que habiliten les diferents comunitats religioses per evitar que la gent mori de calor a Arizona, on les altes temperatures cada any s’emporten moltes vides. Ha celebrat el fòrum, que «ens ajuda a connectar i a aprendre els uns dels altres». Renz Argao, president i director general d’Argao Health Inc. i coordinador del Comitè Juvenil de Religions for Peace Internacional, psicòleg especialitzat en l’atenció de psicotraumes, ha remarcat la importància de no perdre de vista el valor humà a l’hora de tractar temes des del vessant científic. Ell també ha volgut destacar el treball silenciós però cabdal de les comunitats religioses. Pietro Bartoli, director de programa del projecte de solidaritat de la comunitat de Sant Egidi, ha informat que a Nova York hi ha 60.000 persones sense llar i que els projectes que impulsa aquesta comunitat passen per posar el seu gra de sorra per ajudar-los. Per part seva, Grashma Raju, fundadora d’Ecopeace Teen Cafe, ha parlat d’un projecte que té per objectiu «fer creure a les noves generacions que poden ser agents de canvi».

Les quatre hores d’intervencions, amb el descans entremig i pràcticament una hora de retard respecte a l’horari previst, han anat seguides de converses repartides en sis grups de treball en diversos espais de l’edifici de la Plana, inclosa la seu del col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics.

Es tractava de fer recomanacions pràctiques al Pacte Manresa sobre habitatge, alimentació i aigua, accessibilitat i inclusió, educació i espais verds i connexió amb la natura.Un informe dels relators dels grups de treballs, un dinar a peu dret al vestíbul de l’auditori i el trasllat a Montserrat, on a la tarda hi ha una conversa plenària sobre el monacat en les diverses tradicions de la fe, clouran la jornada.