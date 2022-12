Una afició infantil que es fa gegant

La passió pels gegants és el denominador comú de cinc nens i nenes de Manresa que, quan només tenien entre set i deu anys, van decidir crear la seva pròpia colla gegantera, els Petits Mini Geganters de Manresa. Enguany, quatre anys del naixement del grup, i amb una vintena de sortides ja realitzades fora de la ciutat, han decidit crear l’Associació Joves Geganters de Manresa.

Biel Palacios, Jordi Rochés, Kenai Castro, Pol Heras i Ariadna Brime són uns entusiastes del món geganter. Sorprenents enciclopèdies, capaços de recitar de memòria els noms dels gegants d’un munt de poblacions del país. De ben petits, quedaven bocabadats veient els gegants de la ciutat per la Festa Major, on va néixer el seu amor geganter. La seva carta als Reis sempre incloïa algun gegantó o capgròs i les famílies aprofitaven els aniversaris per regalar-los figures. Entre tots, el grup d’amics ha arribat a reunir més de mitja dotzena de figures.

El grup ja participava en el grup de gralles dels Geganters de Manresa i el que més desitjaven era poder treure a ballar els seus propis gegants. Eren encara massa petits per poder fer ballar els gegants de la ciutat, però la seva passió no tenia límitsl. Per què no fer la seva pròpia colla gegantera? Amb el suport de les seves famílies van donar a llum als Petits Mini Geganters de Manresa.

Trobada gegantera de Valldaura

Impulsen la Trobada Gegantera del barri de Valldaura, amb el suport de l’Associació de Veïns del barri, una iniciativa nascuda en trobar a faltar un aplec geganter anual a la capital del Bages. La colla, molt implicada en com ha de ser el futur geganter de la ciutat, s’encarrega de tota la gestió i programació de la trobada. No sempre ha estat fàcil. La seva curta edat ha fet recelar alguna colla forània, però l’enorme voluntat amb què treballen i la seva passió, pròpia de geganters ja més adults, els han permès posar-se a la butxaca les altres colles. «Ara ja ens prenen més seriosament», asseguren.

Enguany, ja són moltes les colles que els han obert les portes i ja hi han contactat perquè assisteixin a les seves trobades. De fet, ja tenen quasi ple el calendari de sortides del 2023. A més de trobade gegants, també han dut la seva vocació a escoles per mostrar les seves treballades figures i per difondre la seva estimada tradició.

Figures i bèsties de la colla

Les figures de la colla són tres gegantones germanes, la Laia, l’Índia i la Blanca. Les figures més interactives amb el públic són el Plomes, un mussol amb unes grans mans que va donant clatellots, i un capgròs anomenat Andreu que empaita al públic i els mulla amb aigua. La bèstia de l’entitat és un bou que pot llençar foc des de les seves banyes.

A part dels gegantons i capgrossos, la colla també té la seva pròpia geganta. L’Aura, de 2,45 metres i uns quinze quilos, és la seva figura per excel·lència. Dissenyada per la colla i creada exclusivament pel constructor Toni Mujal representa una pagesa del segle XX. Tot i que l’havien de presentar en la primera trobada a Valldaura, a causa de la pandèmia la van haver de presentar virtualment.

L’any vinent, celebraran el cinquè aniversari de la colla, per això en Pol, estudiant al Conservatori de Música, està treballant per crear una cançó pròpia per al grup i presentar-la a la trobada del 2023. També els volta pel cap fer alguna sortida de nit i aprofitar per fer ballar el bou amb alguna bengala.

Afició entre els més xics

A les sortides es reuneix una desena de participants, insuficients per fer ballar totes les figures a l’hora. A més, tot i que toquen la gralla, no són prous per fer-ho tot. Han pogut percebre en el Miragegants dels Geganters de Manresa que hi ha afició pels gegants i que hi ha infants que tenen les seves pròpies figures a casa i no tenen lloc per fer-les ballar. Per això, animen els més joves aficionats als gegants a fer-se de la colla.

El suport de la colla han estat les famíles (les àvies han fet els vestits dels gegantons, els pares els acompanyen a les sortides, on toquen la gralla i la caixa), però els plans de futur els dificulten garantir l’assumpció de totes les despeses. La colla té nous projectes i demanen ajuda, ja sigui econòmica o col·laborant amb el disseny, refrigeris per a les trobades, tasques de gestoria, assegurança, local, estampació de samarretes... Asseguren que se’ls pot ajudar amb donacions econòmiques directes o fent-se soci de la colla per una modesta quota anual de cinc euros; fins ara, han estat les famílies les que han finançat el grup.

Els joves tenen més d’un miler de seguidors a les seves xarxes socials @petitsminigegantersdemanresa on mostren les seves sortides i ja reuneixen més d’un centenar de publicacions. A part, a la seva pàgina web www.petits-mini-geganters-de-manresa-1.jimdosite.com es pot veure tota la seva imatgeria i informació de com col·laborar.