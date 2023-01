Príncep Assuan, fan bondat els nens de Manresa?. «Sí, sobretot els últims dies. Però jo els hi recordo que n’han de fer tot l’any».

És la resposta de l’emissari dels Reis d’Orient aquest dimarts a la tarda poc abans d’instal·lar-se al seu tro de la plaça Major de Manresa per recollir les cartes que els infants envien a Ses Majestats.

Aquest dimecres serà l’últim dia de la seva estada a la ciutat. El dia 5 arribarà l’hora de la veritat amb la presència de Melcior, Gaspar i Baltasar, que recorreran Manresa amb la cavalcada, on també hi serà el príncep Assuan.

Des de diumenge, que és quan va arribar, centenars de nens han desfilat i han fet cua pacientment a la plaça Major per poder arribar a veure, parlar i deixar la seva missiva al príncep Assuan. Segons els organitzadors, l’Agrupació Cultural del Bages, cada dia han passat per la plaça Major una mitjana d’entre 300 i 400 nens i nenes. Aquest dimecres, últim dia per lliurar-la, es preveu que siguin molts més.

Mentre els pares fan cua i esperen el seu torn, els nens corren per la plaça. Els arcs de l’edifici de l’Ajuntament estan il·luminats, i a la façana s’hi reflecteixen llums en forma d’estrelles i figures geomètriques. A un cantó de la plaça hi ha l’escenari per on aquests dies hi han cantat nadales i s’hi han fet danses.

Aquest dimarts ha sigut el torn de l’Escola de Dansa de l’Esbart Manresà, l’Esclat Gospel Junior i Vardo Wagon. Dimecres, el darrer dir, hi actuarà el Casal Cultural de Dansaires Manresans, alumnes de Laiambda i un concert de Reis amb Jordi Izquierdo i Laia Boixadós.

Les peticions dels infants

Amb expectació uns cops, respecte uns altres i desimboltura moltes ocasions, desenes de nens i nenes han desfilat aquest dimarts davant el príncep Assuan. Regió7 ha parlat amb alguns d’ells, i tots han assegurat que han fet bondat. Com a mínim prou bondat perquè els Reis d’Orient tinguin en compte les seves peticions. I en altres casos «hem fet les paus» i tot ha tornat a lloc.

A les cartes hi han escrit demandes de tot tipus d’acord amb la personalitat de cada infant. Per exemple la Sansa, de 5 anys. Demana una maleta de maquillatge, un pintallavis amb purpurina i unes ungles llargues a més a més d’una manta de llana i caixes per endreçar les seves coses. El seu germà Adrià, una motxilla nova per anar a escola, un robot teledirigit i un joc de taula. Ho tenen clar. Han fet bondat. Segur?. Segur, contesten sense dubtar-ho.

La Melania, de 4 anys, ha escrit a la carta que els Reis d’Orient portin felicitat i alegria per tothom. I per ella un rellotge, un unicorn, i un joc de metges perquè de gran vol ser això, metge. El Roger, també de 4 anys, demana als Reis d’Orient una bicicleta de pedals i un Spiderman que salti, explica amb timidesa.

El Biel, i la Xènia són germans, igual que el Pau i el Miquel. I també són amics. Van a la mateixa escola. En acabat el tràmit amb el príncep Assuan s’empaiten per la plaça. El Biel, de 9 anys, ha demanat un boli 3D i un cotxe Monster Truck; la Xènia, de 7, un boli 3D també, un parc d’atraccions, un rellotge i una nina; el Pau, de 9 anys, un laberint del Pokemon, una cistella de bàsquet perquè la que té està trencada i una pilota de bàsquet. I el Miquel, de 7, un rellotge digital, un dinosaure 3D i un dinosaure teledirigit. Li agraden els dinosaures.

El príncep Assuan i els seus acompanyats seran aquest dimecres a la plaça Major entre 2/4 de 6 de la tarda i fins el vespre.