«El val és una opció per no equivocar-se i que la persona es compri el regal que vulgui»

Els clients que han comprat roba esportiva, calçat i complements per regalar l’han encertat o estan atenent molts clients per fer canvis d’articles?

Aquests dies hem fet molts canvis. Com més vendes fas, més canvis i devolucions tens.

Això vol dir que ha estat un bona campanya nadalenca?

Tant per Nadal com per Reis hem tingut bones vendes, no ens podem queixar. Han tingut molt bona sortida les dessuadores tant d’adult com de júnior, les jaquetes d’hivern i, sobretot, el calçat esportiu.

I si el número no correspon, el model no agrada, o la talla no encaixa, cal canviar-ho. Quin és el principal factor del canvi o de la devolució?

Hi ha molts factors, però sobretot canvien una peça perquè la talla no és la correcta. I també hi ha devolucions de peces perquè ja en tenen altres de similars, per exemple, i el client prefereix esperar la nova temporada. En aquest cas els donem un val amb l’import per gastar més endavant, el que no fem és tornar els diners.

Aquest any, com a regal, han venut bastants vals, oi?

Sí, cada cop hi ha més gent que regala un val de compra. És una opció per no equivocar-se i que la persona es compri el que vulgui. A un senyor li vaig fer vuit vals de compra.