Rosa Tous i Oriol és la nova presidenta d’Ampans, després d’haver acceptat la proposta que li va fer ahir a la tarda el patronat de la fundació dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual per tal que en presidís el màxim òrgan de decisió. Membre de la coneguda empresa manresana de joies, està vinculada a Ampans com a mare d’una persona usuària dels serveis de l’entitat des de l’any 2012 i forma part del consell assessor, creat el 2017.

Tous va entomar la presidència d'Ampans a la reunió del patronat de la fundació, que es va celebrar ahir a la tarda. "Assumir la presidència d’Ampans és tot un honor per a mi. Com a mare usuària, he pogut viure la rellevància de la fundació per transformar la vida de les persones i espero poder seguir contribuint en aquest sentit", va manifestar.

Per part seva, Sebastià Catllà i Calvet, que ha estat al capdavant d’Ampans els darrers sis anys, va voler posar de relleu la dedicació del patronat que l’ha acompanyat durant tot aquest temps per dur a bon port la important tasca social de l’entitat, que durant l’any passat va atendre més de 3.700 persones, i va expressar la seva total confiança en la nova presidència: “Serà un nou impuls per a Ampans tenir al capdavant una dona, mare i emprenedora amb visió de futur per seguir avançant en els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual”.

Catllà continuarà al servei d’Ampans com a membre del patronat de la fundació, que també renova alguns dels seus membres. Juntament amb ell, continuen com a membres del patronat: Domènec Casasayas i Serra, Jaume Espinal i Farré, i Baltasar Corrons i Graells, tots ells expresidents de l’entitat. També hi seguiran: Josep Maria Boldú i Clos, que continuarà sent-ne el tresorer, Lluis Sanchez Seuba, pare d’una persona usuària de l’entitat, i Albert Giralt i Cadevall.

Per altra banda, amb la nova presidència, s’incorporen com a noves patrones i patrons: Sílvia Gratacòs i González, Carlota Riera i Claret, Clara Puigventós i Gusi, Rosa Campobadal i Molina; Maria Mercè Jubany i Herms, Jordi Vila i Oliva, i Fèlix Noguera i Carrillo, que és director general de Prensa Ibérica a Catalunya i Balears.

Vicepresidenta corporativa

Gemmòloga de professió, Tous va cursar el Programa d’Alta Direcció d’Empreses a IESE. Va entrar a l’empresa familiar Tous a la dècada dels 90 i va impulsar les àrees de formació, i de màrqueting i comunicació. Actualment, assumeix les funcions de representació de la marca com a vicepresidenta corporativa de la companyia.

Membre del Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) com a vicepresidenta segona, és membre de la Junta directiva del Circulo Fortuny i del Foro de Marcas Renombradas. Presidenta de l’associació Andema, centrada en la protecció de la marca, també és membre de l’Institut d'Empresa Familiar a Espanya (IEF) i patrona de la Fundació Arcoiris, de persones amb discapacitat.

Voluntat continuista

La nova etapa de presidència d’Ampans té una voluntat continuista amb els anteriors mandats, mantenint com a prioritat les persones, tant les usuàries com l’equip professional que les acompanya, i el fet de seguir construint col·laboracions amb les administracions. En aquest sentit, serà clau seguir impulsant la divulgació del projecte d'Ampans i contribuir a trencar els estigmes al voltant de les persones amb discapacitat intel·lectual.

La nova presidència de l’entitat seguirà treballant per ampliar el mapa de col·laboracions a nivell associatiu i empresarial, i l’adaptació a les noves tendències de l’economia social per tal de seguir generant ocupació per a persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental de l'entitat.