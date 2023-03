La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa celebra assemblea general ordinària aquest dissabte

Aquest dissabte, dia 1 d’abril, tindrà lloc la 38a assemblea general ordinària de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, que presideix Antoni Erro. S’iniciarà a les 10 del matí i tindrà lloc al local social de l’entitat (grup d’habitatges Font dels Capellans, bloc 13).

A l’assemblea hi són convocades les 19 entitats veïnals federades i servirà per aprovar els comptes, la feina feta el 2022. i per acordar el pla de treball pressupostat per aquest 2023. Aquest any, l’entitat proposa treballar per la igualtat de gènere a través de l’elaboració d’un Pla d’igualtat; vetllar pel bon funcionament de la Xarxa de biblioteques veïnals, que garanteix serveis educatius i de lleure de proximitat; promoure projectes i espais de decisió comunitària com són el Pla de desenvolupament de la FAVM i les campanyes de reivindicacions compartides, i impulsar una cooperativa d’acompanyament veïnal que s’ha de crear enguany.