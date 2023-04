«Prefereixo la de Lleida, però aquesta Seu no li té res a envejar»

El David Guillén està visitant Manresa durant les vacances de Setmana Santa amb la seva família. El lleidatà destaca la Seu com un dels elements que més l’han sorprès de la ciutat.

És la primera vegada que veniu a Manresa?

Jo no, ja havia vingut per feina alguna vegada. Amb la meva dona també vam dinar aquí de passada perquè anàvem a un altre lloc.

Així és el primer cop que veniu purament per turisme oi?

Exacte, és la primera vegada.

Estareu a Manresa durant totes les vacances de Setmana Santa?

Dormim aquí tots els dies, però no només ens centrarem en Manresa, sinó que anirem per tot el Bages. Anirem a Sant Fruitós amb el Món Sant Benet, anirem a Cardona a veure el castell i les mines de sal i també anirem a Montserrat.

Pel que fa a la ciutat de Manresa, què en coneixíeu?

Jo coneixia el passeig de Pere III, el Kursaal... però el casc antic no. O sigui que mai havia vist la Seu o la plaça Major.

Ara que heu pogut veure aquesta part de Manresa. Què és el que més us ha agradat o us ha cridat més l’atenció?

Doncs la Seu m’ha agradat molt. A més tenia certa curiositat perquè a Lleida també tenim una Seu i tenia ganes de veure aquesta. Prefereixo la de Lleida, per raons òbvies, però realment aquesta no té res a envejar a la d’allà.

De la relació de Sant Ignasi de Loiola amb Manresa en sabíeu alguna cosa?

Coneixíem Sant Ignasi de Loiola perquè els nostres fills van a una escola de jesuïtes. El que no sabíem és que havia estat un any a Manresa, no n’era conscient.