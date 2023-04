Sergio García, director general de Drets dels Animals, del Ministeri de Drets socials i Agenda 2030 del Govern de l’Estat, impulsor de la Llei de protecció dels drets i el benestar animal, aprovada el passat mes de març, serà dissabte a Manresa en un acte organitzat per Manresa En Comú Podem, a 2/4 de 5 de la tarda a la plaça de la Pau.

El director general explicarà les principals novetats que incorpora la llei i acompanyarà l'alcaldable Ana Querol en l’acte de presentació de les propostes de Manresa En Comú Podem en matèria animalista. També hi participaran la Coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, i el número 6 de la candidatura de Manresa, Joan Belmonte.

Aquesta trobada també serà un acte reivindicatiu, davant del mal estat de les zones existents per l'esbarjo dels animals i la mancança d'aquests espais en molts barris de Manresa, problemàtica de la qual ja es va fer ressò la formació fa uns mesos.

A més es parlarà sobre campanyes de sensibilització sobre benestar i tinença d’animals per conscienciar "sobre alguns mals comportaments minoritaris que es donen a la ciutat per part de persones que no retiren els excrements dels seus animals, pràctiques que s’han d’erradicar per garantir la higiene i bona convivència", asseguren.

En finalitzar, està prevista una actuació musical de rock-flamenc.