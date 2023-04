La Generalitat diu ara que posarà quatre viatges d’anada i de tornada més al bus Manresa-Barcelona

A partir del 15 de maig, el bus que fa el trajecte entre Manresa i Barcelona, que depèn de la Generalitat i que opera Monbus, tindrà quatre expedicions directes més d’anada i quatre més de tornada. És al que s’ha compromès, finalment, la Generalitat, després de les reiterades demandes i queixes dels usuaris del servei, que, com va informar ahir Regió7, fa mig any que esperaven alguna resposta per part del Departament de Territori. Les noves expedicions seran operatives a partir del proper 15 de maig.

En l’edició d’ahir, aquest diari va recollir el malestar dels usuaris del servei, amb els testimonis inclosos de persones que han de bregar dia sí dia també amb problemes d’impuntualitat i amb autobusos que van plens en determinades hores del dia, amb la qual cosa, els viatgers acaben anant drets o asseguts al passadís o a les escales dels vehicle, amb la incomoditat i perill que això comporta, o es queden a la parada.

Explicaven que el febrer de l’any passat havien contactat amb l’Ajuntament per fer-li arribar el seu malestar i que al cap de dos mesos havien mantingut la primera reunió amb el Departament, que el febrer passat els havia anunciat un increment de freqüències d’un servei que titllaven de «deficitari», però que, des d’aleshores, no havia dit res més. Per a més inri, en els nous horaris de les línies exprés.cat vigents a partir del 24 d’abril, una de les quals és la línia e22 Manresa-Barcelona, no constava cap canvi.

Ahir a la tarda, una representació de cinc persones del grup d’usuaris creat el 2014, que integren 183 persones, es va reunir a l’ajuntament amb el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, que hi va participar en línia; i, ja presencialment, amb la cap del Servei Territorial de Transport de Barcelona, Lara Medina; el sostdirector general de Transport Públic i Mobilitat, Benjamí Cubillo; el secretari de la comissió territorial, Jordi Mallol, i, per part de l’Ajuntament, el regidor de Mobilitat i Projectes Urbans, David Aaron López, una tècnica, i el cap de servei de Gestió de Serveis Urbans, Jacint Seriols.

Més informació a l'abast

A banda del compromís de posar, els feiners de dilluns a divendres, excepte a l’agost, quatre expedicions directes més per anar de Manresa a Barcelona (tres al matí i una a la tarda) i quatre més de Barcelona a Manresa (dues al matí, una al migdia i una a la tarda), un altre compromís del Departament, també a partir del 15 de maig, del qual estaven pendents igualment els usuaris des del febrer passat, és que podran tenir informació a temps real de les expedicions. Serà mitjançant una aplicació que els ha de permetre saber quinze minuts abans de l’inici del viatge en quina situació es troba. Malgrat que és un marge de temps molt limitat, la idea és que faciliti als viatgers la informació necessària per estar al cas de si va puntual o si va amb retard. És bàsic que també els pugui avisar de si el bus va ple per no haver d’esperar en va.