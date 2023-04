Usuaris del bus Manresa-Barcelona fa mig any que reclamen millores al servei que no arriben

Fa mig any que els usuaris del bus que uneix Manresa i Barcelona esperen solucions a les seves demandes. Estan cansats de les problemàtiques que arrossega el servei, que no són noves: gent que ha d’anar dreta durant el trajecte, autobusos que s’omplen de seguida i que deixen usuaris a la parada, impuntualitat, manca d’informació... Van reclamar més expedicions i tenir informació en temps real. Avui, tenen una reunió amb el Departament de Territori per rebre alguna resposta concreta. També hi serà l’Ajuntament.

El bus directe entre Manresa i Barcelona va entrar en funcionament l’octubre del 2010. Al cap de quatre anys, es va crear al WhatsApp un grup d’usuaris, on ja hi ha 183 persones, per recollir les incidències del servei. Elsa Tragant, en representació d’aquest grup, explica que, coincidint amb l’inici del curs actual, van decidir fer arribar a l’administració la seva preocupació per les «problemàtiques» de la línia. Unes problemàtiques de les quals s’ha fet ressò Regió7 en diverses ocasions.

El 19 de setembre es van posar en contacte amb l’Ajuntament per «alertar del deteriorament important del servei». Al cap d’unes setmanes, el 8 de novembre, en una primera reunió amb representants del Departament de Territori, del qual depèn el servei, que ofereix Monbus, van reclamar «la necessitat de tenir una nova expedició a Barcelona entre les 7.50 i 8.50 del matí, perquè encara és hora punta i, sovint, s’ha quedat gent a terra». Alhora, explica Tragant, els usuaris es van oferir a portar un registre d’incidències durant deu dies, «on es va fer evident que a la tornada cap a Manresa a la tarda és habitual fer el trajecte sense seient o no poder pujar al bus si s’agafa a les últimes parades de la Diagonal. Això fa que molts passatgers hagin de tornar drets i assumir l’enorme incomoditat i els riscos de viatjar d’aquesta forma a 100 km/h». Hi afegeix que «en les cinc parades que fa l’autobús a Barcelona per recollir gent, en dues o tres no hi ha seient per a tothom» i que passa «al llarg d’una àmplia franja horària de la tarda, quan molta gent torna de treballar o d’estudiar».

En aquesta primera reunió també van demanar poder tenir «informació en temps real, una prestació que consta a la web d’exprés.cat», la xarxa de la qual forma part la línia e22 Manresa-Barcelona, «i que és molt necessària, donades les deficiències en el funcionament del servei, amb expedicions que surten amb retard o que s’anul·len sense previ avís».

A partir d’aquí, «el temps va anar passant sense notícies i els problemes van anar persistint». Fins que, el 9 de febrer passat, tres mesos després de la primera reunió, els van anunciar tres noves expedicions, una de Manresa a Barcelona a les 8.20 i dues a la tarda de Barcelona a Manresa a les 16 i a les 18.15, i «informació en temps real». En concret, els van dir que era cosa d’uns «dos mesos». Recentment, però, «el Departament ha actualitzat els horaris de les línies exprés.cat (vigents a partir del 24 d’abril) i, els de la e22 no s’han modificat».

Incapaç de donar resposta

Tragant parla de «decepció» amb l’administració. «Per algun motiu que se’ns escapa, fins ara no ha estat capaç de donar resposta a la demanda d’aquesta línia de bus».

Els testimonis següents són una mostra de les queixes de persones que depenen del servei. N’hi ha més. Com la de Carme Méndez, que assegura que «ho patim cada dia sense veure cap canvi. Jo torno amb el bus de les 18 h i cada dia hi ha gent dreta. A Maria Cristina ja s’omple. El dia 11 d’abril tot el passadís anava ple de gent dreta o asseguda a les escales». Per part seva, Laura Santaulària explica que «fa mesos que no agafo el bus per anar a Barcelona. Vaig desistir de fer-ho, farta de les incidències».

Ferran Carrascosa: «Ser usuari és una loteria diària»

«No entenc per què l’administració encara no ha actuat per resoldre la manca d’informació a temps real. Ser usuari del bus es una loteria diària. No sé si arribarà amb retard o no. Quan va amb retard, no en sé el motiu ni cap previsió del temps d’espera. Quan arriba, podré seure o bé hauré d’anar una hora dret per la carretera o, amb sort, esperar 30 minuts al proper bus? Tan sols saber aquestes coses amb una mica d’antelació, ja et permet organitzar-te millor».

Mariona Batalla: «No va aparèixer, sense cap explicació»

«El divendres 17 de març vaig anar un quart d’hora abans a la parada per agafar el bus de les 5.35 de la matinada a Maria Cristina [a Barcelona], però no va aparèixer fins a les 6.30, sense cap explicació ni disculpa. Em sembla impresentable que no compleixin l’horari establert, especialment a unes hores tant delicades. No és la primera vegada que em passa. Fa uns tres mesos em va tornar a passar el mateix, l’únic que aquella vegada van arribar a les 6.15».

Neus Urpí: «Vas a la parada amb la por de si passarà»

«Els usuaris anem a treballar o a estudiar a Barcelona, no d’excursió. Al matí, et plantes a la parada a les 8 amb la por de si el bus passarà, si arribarà tard, si hi cabràs... Si ve i hi caps, t’esperen 20 minuts de volta per polígons per arribar a l’autopista. Sinó, t’has d’esperar una hora a la parada per pujar al de les 9 i acabar arribant a Barcelona a quarts d’11. Al final, has deixat la teva filla al servei despertador per acabar arribant tard a la feina i devent-los les hores».

Raquel Puente: «Va parar en sec i vaig sortir disparada»

«Des de fas uns mesos, els usuaris estem denunciant que la línia no compleix els horaris i que els vehicles estan molt deteriorats i són insuficients, la qual cosa fa que molts usuaris vagin drets en trajectes en els quals no està permès (per autovia o autopista). Així anava jo quan el conductor va parar en sec i vaig sortir disparada fins a la meitat del passadís. Vaig rebre diversos cops i em vaig lesionar el canell. Què ha de passar per tal que les denuncies dels usuaris s’escoltin?».

Montserrat Solera: El servei és clarament deficient»

«He posat nombroses queixes al Departament de Territori de la Generalitat i, tot i que arriben als responsables de Monbus, no serveixen de res. El servei d’autobusos a Barcelona des de la Catalunya Central-Bages és clarament deficient. És molt frustrant haver de recuperar les hores perdudes per no haver pogut arribar a temps a la feina, tal com m’ha passat moltes vegades perquè l’autobús no ha passat (l’últim cas el dia 14 d’abril a les 20.30 en direcció a Manresa). Fins i tot dies seguits».