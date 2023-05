L’Esplai Vic-Remei de Manresa fa molt temps que reclama un espai on poder dur a terme la seva tasca educativa. Explica aquesta demanda pel creixement que ha experimentat els darrers anys, que ha deixat petit el local que els cedeix l'associació de veïns. Per aquest motiu, viu amb "indignació" el fet que, tot i guanyar el pressupost participatiu del 2017 per reformar l’antic Xalet de Casa Caritat, actualment continuï sense disposar d’aquest espai autònom. Per reclamar-lo, l'esplai, juntament amb l'associació de veïns del barri de Vic-Remei, han organitzat, demà dissabte, una manifestació amb inici a la plaça d'Europa.

Una troballa que els fa patir

Els responsable de l'esplai fan notar que es tracta de l’únic projecte participatiu del 2017 que encara no s’ha finalitzat, cosa que, al seu entendre, "mostra la despreocupació i la indiferència de l’Ajuntament vers les entitats de lleure i del barri". Informen que, fins ara, "les obres per reconstruir l’antic Xalet de Casa Caritat s’han centrat en la rehabilitació del porxo i de la sala gran, la construcció de lavabos i la instal·lació elèctrica" i que, recentment, mentre feien les executaven, "s'han descobert unes rajoles considerades Patrimoni Cultural". Aquesta troballa els fa témer que "podria ser vista com un impediment per fer esplai a totes les sales del local". És a dir, que, després de tants anys d’espera i sense cap document escrit que cedeixi oficialment la totalitat del local a l’esplai, "l'Ajuntament aprofiti les circumstàncies i no cedeixi l’espai completament".

Aquesta situació, manifesten, "provoca el desencant dels monitors de l'esplai, que afirmen que les reformes es van iniciar a partir de la pretesa intenció de donar un espai al barri per fer activitats lúdiques i culturals". Ara, temen que només "hagin servit per a interessos polítics".

Cessió total tan aviat com sigui possible

Per tot plegat, l’Esplai Vic-Remei reclama que se’ls garanteixi l’accés a tot el local del Xalet per tal d’oferir, amb els recursos necessaris, un servei que beneficia a tot el barri i la ciutat. "La cultura, tal com s'entén des de l’esplai, és quelcom viu que es construeix dia a dia, a partir dels valors de la vida en comunitat. L’esplai és cultura, i el seu desenvolupament en condicions dignes passa perquè se’ns cedeixi la totalitat del Xalet de Casa Caritat tan aviat com sigui possible".

Afegeixen que, "per acabar-ho d’adobar, l'Ajuntament té la intenció de reconstruir tot l’antic Xalet, incloent-hi la torre", una despesa de diners públics que l’esplai considera innecessària, ja que "no s’adapta a les necessitats reals del barri i de la seva gent". Consideren que, "sent un procés llarg i costós, el Xalet de Casa Caritat farà companyia a la resta d’edificis buits i sense vida del barri".

"Aquesta demanda afecta una pila d'entitats voluntàries de lleure d’arreu del territori que es troben amb entrebancs a l’hora d’aconseguir un espai digne on realitzar esplai i cau. Sense anar més lluny, es pot veure a Manresa amb l’Esplai Minuatx i Can Cristu, o al llarg del territori amb molts altres centres".

L’Esplai Vic-Remei i l’associació de veïns reclamen l’accés al Xalet per "poder començar a donar-li vida i obrir-lo als habitants de Manresa".

Per totes aquestes raons, han organitzat, demà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça d'Europa, una manifestació per "reclamar el nostre dret al Xalet. Reclamem espais dignes per dur a terme la nostra tasca educativa aquí i arreu".