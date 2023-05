Unes 300 persones entre monitors infants i familiars s'han reunit aquesta tarda a la plaça Europa de Manresa en una manifestació per reclamar que l'Esplai Vic- Remei tingui un espai propi per dur a terme les activitats de lleure. En els pressupostos participatius del 2017 va guanyar una proposta impulsada des de l'esplai per remodelar l'antic Xalet de Casa Caritat per tal que l'entitat pogués tenir un local propi.

Els manifestants han fet proclames per "deixar de ser l'únic esplai de Manresa sense un local propi", la manifestació ha estat encapçalada per un cartell on s'hi podia llegir "cap escola sense local". El recorregut ha anat des de plaça Europa fins a l'Ajuntament, on s'ha llegit un comunicat amb totes les demandes de l'entitat on també hi han participat els infants de l'esplai.

Actualment, l'Esplai Vic Remei comparteix local amb l'Associació de Veïns del barri i denuncien que no tenen prou lloc per a tots. Una de les monitores del centre de lleure, Queralt Llorens, denuncia que "fa sis anys que ens diuen que aquest espai s'està arreglant, però no tenim cap garantia oficial que quan estigui llest serà nostre". El 2020, l'Ajuntament tenia previst tenir les obres acabades abans que acabés l'any següent, però avui en dia la situació continua estancada.