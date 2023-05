Comerç i cultura s’aliaran el cap de setmana de la fira de l’Ascensió de Manresa. Se celebrarà els dies 26, 27 i també el diumenge 28 de maig, dia de les eleccions municipals. Es podrà anar a votar i també visitar el centre de la ciutat que estarà ple de parades d’artesans i firaires, i a més a més s’hi celebrarà la diada castellera dels Tirallongues, a la Plana de l’Om, i la Roda d’Esbarts Catalonia Cossos de Dansa, a la plaça Major. Ls atraccions de fira seran a Els Trullols a partir d'aquest cap de setmana. Se n'hi estaran dos.

Per segon any consecutiu la fira de l’Ascensió es desvincula de l’ExpoBages. Les darreres edicions s’havia celebrat conjuntament. Segons la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, l’Ascensió ha de recuperar la seva personalitat històrica i s’ha de centrar en el comerç.

L’ExpoBages, que se celebrarà aquest cap de setmana, prima el món empresarial, la fira de l’Ascensió el comercial. «Ha de servi fer lluïr el comerç de casa», ha explicat en la presentació del certamen d’enguany. En aquesta ocasió amb el suport de la cultura popular.

Activitats de la fira

La fira de l’Ascensió és organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, UBIC-Manresa Més Comerç, amb el suport de l’Ajuntament.

El secretari tècnic de la UBIC, Ausiàs Fons, ha explicat que l’objectiu de l’entitat és «tornar a posar el comerç al centre de la fira. Si l’any passat la vam desvincular de l’ExpoBages per guanyar una nova data comercial a la ciutat, aquest any seguim buscant donar-hi singularitat».

Així a Crist Rei es durà a terme, diumenge, una prova pilot anomenada Comerç ADN. Serà un espai reservat a una desena de comerços perquè exposin els seus productes. Una cinquantena de parades d’artesans s’instal·laran al primer tram del Passeig i a Sant Domènec els tres dies de la fira, i alguns també en direcció a la plaça Major. A la plaça i entorns hi haurà actuacions musicals dissabte a la tarda. Els principals carrers es decoraran i el comerç, que obrirà diumenge, sortejarà vals per valor de 6.000 euros entre els seus clients.

Cap de setmana de dansa

A tot això, dissabte a ls 7 de la tarda Punt Manresa, organitza una ballada de sardanes a la plaça Major amb la Principal de la Bisbal que a la mitja part inclourà una actuació de dansa jazz musical amb Alba Soldevila.

Diumenge la dansa tornarà a tenir protagonisme a la plaça Major, explica Montserrat Tarrés, del Casal Cultural de Dansaires Manresans. S’hi celebrarà la I Roda d’Esbarts Catalonia Cossos de Dansa. A les 12 del migdia hi actuaran els esbarts Rosa d’Abril de Castellterçol, el Sant Genís de Taradell i l’esbart Dansaires Manresans. A les 6 de la tarda ho faran el Grup Dansa Cor de Catalunya, l’esbart Sant Jordi-Joventut Nostra de Barcelona i l Monistrol Dansaire de Monistrol de Montserrat.

Diada castellera

Diumenge a les 12 del migdia també hi haurà la diada castellera dels Tirallongues. Hi participaran els Maduixots de l’Alt Maresme i els castellers de Santpedor. Miquel Moret, dels Tirallongues, ha assegurat que si els assajos van bé i la gent respon, faran estructures de 7 més complicades de les que han alçat els darrers dies.

Per facilitar la mobilitat, el cap de setmana de l’ExpoBages i el de la fira de l’Ascensió, el bitllet del bus urbà costarà 1 euro. El cap de setmana de l’Ascensió, hi haurà tarifa plana per aparcar al pàrquing de la Seu, a la plaça de la Reforma. Fins a 8 hores costarà 5 euros.