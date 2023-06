Ramon Bacardit anuncia que Junts farà una oposició optimista i constructiva

Ni un retret. El candidat de Junts a l’alcaldia de Manresa, Ramon Bacardit, no ha parlat de les frustrades negociacions amb Esquerra per arribar a un acord de govern que provocaran que la formació nacionalista passi a l’oposició després de tres mandats al poder. Els dos primers amb CiU i el darrer ja com a Junts. Tots amb Valentí Junyent al capdavant.

Durant la seva intervenció al ple de constitució de l’Ajuntament de Manresa sí que ha dit que veia tristesa i tensió quan «hauria de ser un dia de joia. En canvi veig cares llargues». A partir d’aquí, un agraïment a l’equip que l’ha acompanyat durant la campanya, l’anunci que presentava la seva candidatura a l’alcaldia per respecte als vots obtinguts el 28-M, i el missatge que ha anat pregonant durant la campanya: «Manresa no va bé. Fa dècades que no va bé», una situació que cal revertir, ha dit. «Cal revertir l’espiral de pobresa» que hi ha a la ciutat, les males comunicacions, el desordre i lincivisme o la degradació urbana del centre de la ciutat. Ha anunciat que farà una oposició «optimista i constructiva» i ha expressat els seus millors desitjos pel tripartit. «Ens hem de conjurar els 25 regidors de l’Ajuntament per revertir la situació de la ciutat». Ha acabat amb un visca Manresa i un visca Catalunya lliure.