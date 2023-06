El nou govern de Manresa diu ara que apostarà més per la millora física del barri vell

Marc Aloy (ERC) va anunciar ahir una «nova mirada» en el seu segon mandat com alcalde de Manresa.

Aquesta nova mirada, segons va explicar, es traslladaria a l’entorn mitjançant dues apostes.

Una és la creació de la Regidoria d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, que comandarà l’exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Jesús Alonso (Impulsem).

La regidoria empaqueta aquests tres àmbits i s’insereix a l’àrea de Territori, tot i conservar lligams amb la de Drets i Serveis a les persones. L’alcalde va explicar que, fins ara, Centre Històric i Habitatge «es treballaven més des de l’àrea Social, i és evident que ho seguirem fent, però hem volgut donar una nova mirada. Per generar nou habitatge hi ha una eina molt important que és l’urbanisme i per això aquesta regidoria estarà a l’àrea de Territori».

Aloy va afegir que es posa en el punt de mira la transformació al Centre Històric de tots aquells espais que són obsolets, que s’han de regenerar i, per fer-ho, «l’eina més important és l’urbanisme».

Segons l’alcalde, s’afegeix la concessió de Llicències per vincular-la a tota aquella activitat privada que vol desenvolupar projectes a la ciutat, siguin d’obres o d’activitats.

La segona aposta és donar resposta a la desafecció ciutadana que es va palesar perquè la participació electoral a Manresa va ser de les més baixes de Catalunya.

Desafecció planetària, però també local

Aquest fet, Aloy el va contextualitzar en aspectes no d’escala manresana sinó «planetaris i mundials» per la pandèmia de covid, la crisi econòmica i social desfermada a continuació, la guerra d’Ucraïna, la inflació i altres elements que s’hi podrien afegir a escala estatal i local.

Més cura amb el dia a dia

«No tenim una base científica» per conèixer el fons de la desafecció, va explicar, però «la ciutadania ens parla de la neteja, del manteniment de l’espai públic, del civisme, la seguretat, de l’habitatge i la necessitat que els joves es puguin emancipar i tothom tingui un habitatge digne. També de la necessitat de poder treballar, perquè és la millor eina que es pot donar». Per això, va dir, la voluntat del govern és treballar en aquests aspectes: la millora del manteniment, l’estat de l’espai públic, la seguretat, la convivència, la cohesió social i l’habitatge.

Anjo Valentí, cap de files del PSC, va intervenir a la roda de premsa convocada a la sala de les Columnes per dir que a banda dels molts projectes en marxa als quals s’havia referit l’alcalde Aloy «se n’obriran de nous» i que es treballarà «de forma lleial, cohesionada i sense compartiments» estancs per aprofitar l’empenta dels nous regidors de govern i l’experiència dels que repeteixen.

Per la seva part, el cap de files d’Impulsem, Joan Vila, va dir que el cartipàs elaborat reflexa «l’aposta per l’expertesa que es pugui aportar per generar una oportunitat que aconsegueixi un rendiment superior».

Altres apunts sobre l’estructura bastida serien, per exemple, que a la regidoria de Vila d’Indústria i Turisme s’hi hagi afegit Coneixement, per vincular l’activitat industrials amb els cicles formatius de grau superior.

En quant a la regidora d’Acció Climàtica de Pol Huguet (ERC), per a l’alcalde exemplifica «la necessitat que tenim de prendre mesures importants en relació al canvi climàtic, els efectes del qual els veiem dia a dia i, per tant, afrontar polítiques de sobirania alimentària, sobirania i eficiència energètica i estalvi d’aigua».

Un altre canvi en l’organigrama és que Tània Infante (ERC) a més de regidora de Comerç ho sigui de Cultura i Llengua, un fet que obeeix a la voluntat explícita del govern de treballar amb la llengua catalana coma eina fonament de cohesió social. Per això des de la regidoria hi haurà un treball específic, l’ús de la llengua dins l’Administració i en lar elació amb la ciutadania

L’alcalde també va destacar que Lluís Vidal Sixto (ERC), a més de ser regidor d’Ocupació i Emprenedoria assumís també la regidoria d’Acció Comunitària, «per la necessitat que tot el que fem a l’Ajuntament es faci de manera participada amb la ciutadania i que se senti implicada, compromesa, cridada a dir-hi la seva», va dir Aloy.