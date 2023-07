La Casa Padró Riera, situada al xamfrà entre el passeig de Pere III i el carrer d’Àngel Guimerà, és un dels edificis residencials protegits de Manresa. Els arbres que hi ha al davant, però, pràcticament en tapen tota la façana, fins al punt que, des de segons quin lloc, no es veu. La possibilitat de treure arbres per tal que funcioni com a teló de fons de la plaça de Neus Català (Crist Rei) com fa la Casa Torrents (la Buresa) en el cas de la plaça de Sant Domènec, és un tema que s’està estudiant en el marc del projecte d’urbanització del carrer d’Àngel Guimerà, tal com ha confirmat l’Ajuntament.

El Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM) diu que «queda justificat el manteniment del bé –la Casa Padró– en el catàleg donada la seva importància històrica, tipològica, compositiva i artística». En remarca «la capacitat formal de resoldre la cantonada a partir de l’arquitectura de l’immoble, especialment des de la simetria compositiva, entre dos vials referents de l’eixample de Manresa: el Passeig i el carrer d’Àngel Guimerà». Fixa que «no es permet cap intervenció que en desfiguri o malmeti la imatge», que llueix més aviat poc. Principis del segle XX L’edifici modernista, projectat per l’arquitecte santvicentí Bernat Pijoan i Sanmartí, va ser construït el 1914-1918. Consta de planta baixa i soterrani, on hi ha comerços; dues plantes, que ocupa l’Hotelet Casa Padró, que va obrir portes el 2017, i àtic amb terrassa, que forma part de l’hotel. Les obres d’urbanització del carrer Guimerà convertiran el tram del vial entre la Muralla i la plaça de davant de l’església de Crist Rei en un espai exclusiu per a vianants. Un projecte del qual fa dècades que es parla que, finalment, es farà realitat. La previsió de l’Ajuntament és acabar les obres, que es faran per etapes, el segon trimestre del 2025. Inclouran la millora d’altres vials, desviar el bus i una revolució a nivell de la mobilitat, tal com va explicar aquest diari (vegeu edició del dia 6 de maig passat).