El Pujolet relleva la Renaixença com a col·legi electoral

El pavelló del Pujolet, al carrer de Sant Fruitós, rellevarà en les eleccions generals del 23 de juliol l’escola Renaixença com a col·legi electoral. El motiu és que a l’escola s’hi estarà arreglant la coberta, ha informat l’Ajuntament.

El canvi implicarà que les persones que, habitualment, busquen la seva mesa electoral a la Renaixença hagin d’anar al pavelló, que ja va fer de seu electoral en les eleccions al Parlament del 14 de febrer del 2021, en plena covid.

En les anteriors eleccions, el 28 de maig passat, també hi va haver un canvi. L’escola Les Bases va rellevar la FUB com a seu electoral. En aquella ocasió, han explicat les mateixes fonts, el va motivar el fet que la Llei diu que els col·legis electorals estaran preferiblement en edificis públics. L’escola Les Bases és del 2017, any en què es va incorporar a la llista de possibles col·legis electorals. Amb la covid, però, no es va arribar a fer el traspàs, que, finalment, es va fer efectiu per les municipals.

Aleshores, com que des del consistori no es va posar de relleu aquest canvi, que sí que va destacar aquest diari, moltes persones es van trobar que van anar a votar a la FUB com sempre i van trobar les portes tancades. Val a dir que la targeta censal indica on ha d’anar a votar cada persona.