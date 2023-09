El primer professor emèrit a Manresa

El càrrec de professor emèrit és un títol, per dir-ho d’alguna manera, simbòlic que prestigia qui l’ostenta perquè ha de complir uns requisits acadèmics molt exigents, i també a la universitat que l’acull.

A Manresa no n’hi ha hagut cap mai. Fins ara. El doctor en Química Francesc Xavier de las Heras, es va jubilar el passat 31 d’agost després de 42 anys de professor a l’Escola Politècnica de la a Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Manresa. A data 1 de setembre va ser nomenat professor emèrit.

Això vol dir que continuarà vinculat a la universitat. Tindrà un despatx i, segons ha explicat a Regió7, fonamentalment durà a terme recerca, «que és el que sempre m’ha agradat». Pot utilitzar del nom de la UPC en publicacions científiques o tècniques i participar en la sol·licitud de projectes científic tècnics a través de la UPC.

També podrà donar classes, encara que de forma limitada. Igualment, participar en tasques de gestió educativa. «Estic tancant treballs de fi de grau i de màster», i és tutor d’un estudiant que està fent el doctorat. «Soc el representant de la Politècnica que vetlla perquè tot el procés vagi bé».

Requisits per ser emèrit

Per ser professor emèrit cal complir uns exigents requisits. D’entrada es considera que ha prestat serveis destacats a la universitat.

Cal ser catedràtic d’universitat o haver estat contractat cinc anys abans de la jubilació. De las Heras és catedràtic des del 2006. També reunir mèrits de gestió, fet que compleix. A més a més al llarg de la seva vida professional ha dirigit set tesis doctorals.

Aquests mèrits, més quatre votacions en organismes preceptius universitaris que marca la normativa vigent, van fer que fos nomenat professor emèrit. Ho serà els tres pròxims anys, que es podran prorrogar. Cobrarà, però, de la jubilació. A partir d’ara la universitat no li paga el sou.

El projecte de Fàbrica Nova

De las Heras ha explicat a aquest diari que va optar a professor emèrit després de meditar-ho llargament. «Em permet deixa la feina suaument, sense ser avui per demà». També perquè «em sentia quasi bé amb el deure de sol·licitar la figura d’emèrit, de la qual em semblava reunir-ne les condicions, per tal de reforçar la qualitat dels sis catedràtics que som actualment a Manresa, i amb això tractar d’enfortir el projecte il·lusionant de la Fàbrica Nova», on la UPC i Manresa hi projecten un nou campus universitari. La figura de professor emèrit dona prestigi a l’Escola Politècnica.

Un altre químic emèrit

Es tracta d’una posició universitària que n’hi ha pocs que la tenen. Entre ells el manresà Màrius Rubiralta, emèrit de la Universitat de Barcelona (UB). Curiosament també és catedràtic de Química. Va ser rector de la UB i secretari general d’Universitats del govern central entre el 2008 i el 2012. Xavier de las Heras va ser Secretari General del Consell Interuniversitari de Catalunya.