El món artístic del dibuix i la pintura serà el principal protagonista de la Festa de la Llum d’enguany, juntament amb els actes tradicionals propis de la festivitat. No podia ser d’una altra manera tenint en compte que el Cercle Artístic de Manresa és l’administrador de la Llum d’aquest 2024.

L’entitat, que celebra els seus 100 anys d’història, ha preparat tot un seguit d’activitats per apropar el dibuix i la pintura a tots els públics, però especialment a infants i joves. «Els futurs artistes», ha assegurat el seu president, Joan Carrió. Al costat de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, i la presidenta de l’Associació Misteriosa Llum, Àngels Serentill, han presentat aquest dimecres al migdia els principals actes de la Llum.

Josep Maria Massegú, pregoner

S’ha desvetllat, per exemple, qui serà al pregoner. L’artista i pintor manresà Josep Maria Massegú i Bruguera. Llicenciat en Belles Arts i diplomat en Teologia, ha exercit de professor i ha estat vinculat als principals moviments artístics com el mateix cercle, el Grup 13 o Quaderns de Taller. Pronunciarà el pregó el dijous 15 de febrer al saló de sessions de l’Ajuntament. L’endemà divendres hi haurà el pregó infantil a càrrec, aquest any, de l’escola Les Bases.

El Cercle Artístic de Manresa ha programat l’espectacle infantil de titelles «Picasso, la mirada», que es podrà veure el dissabte 10 de febrer a les 6 de la tarda a la Plana de l’Om. Un taller de treballs manuals el dissabte 17 de febrer per elaborar la rosassa del Carme, i el tradicional concurs de pintura ràpida que aquest any tindrà una versió infantil i juvenil. El 25 de febrer hi haurà una activitat de pintura en directe el carrer.

També homenatjarà les dones artistes amb un monument al carrer Barreres. Serà l’aportació que deixarà per la ciutat. «Serà senzill, però la idea és reivindicar les dones artistes, que sovint estan en un segon terme i sempre n’hi ha hagut. Volem dignificar-les», ha explicat Carrió.

Dins el programa de la Festa de la Llum també hi haurà els Jardins de Llum el cap de setmana del 17 i 18 de febrer, que fa 10 anys; la Fira de l'Aixada, que es durà a terme el 24 i 25 de febrer; i la Transéquia, que se celebrarà el 3 de març.

A això cal afegir-hi les activitats tradicionals com l’espectacle El Pacte de la Concòrdia, que repetirà escenari i format a la plaça Europa, o la celebració eucarística del dia de la Llum, el 21 de febrer, a l'església del Carme amb la tradicional pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme i la ballada de la imatgeria al migdia a la plaça Major.

La regidora de Cultura, Tània Infante, i la presidenta de l’Associació Misteriosa Llum, Àngels Serentill, han demanat participar i, sobretot, fer difusió de la festa i els actes programats.