La Fundació Sant Andreu Salut celebrarà el pròxim dissabte 3 de febrer, de 10 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h, una jornada de portes obertes als seus nous habitatges amb serveis, situats al número 20 de la plaça Major de Manresa, on hi havia hagut la Fonda Sant Antoni. Uns pisos amb serveis comuns on s’ofereix un espai pensat per a persones grans actives i amb autonomia personal.

La jornada de portes obertes permetrà conèixer uns habitatges situats al costat de l’Ajuntament, a l’emblemàtica Casa Fàbregas, construïda al segle XVI i ara rehabilitada. El preu del lloguer dels habitatges és d'uns 800 euros al mes de mitjana. Depèn de les característiques: hi ha pisos de 1 i de 2 habitacions, amb vistes diferents. Ofereixen un espai arquitectònic confortable perquè les persones hi visquin còmodes, en comunitat i se sentin segures en unes instal·lacions adaptades. Els 14 habitatges tenen una mitjana d’uns 57 m2 i estan pensats per viure-hi de manera individual o en parella. Disposen de balcons i terrasses exteriors, a més de zones comunes on fer activitats en grup i socialitzar. Ofereixen servei de recepció, de manteniment i neteja periòdica dels espais comuns i dels habitatges, Wifi, videovigilància, climatització de les zones comunitàries, acompanyament social i activitats culturals, terapèutiques i comunitàries. També es pot accedir a serveis complementaris, com perruqueria, podologia i teleassistència, o serveis de Sant Andreu a Casa (SAC). A més, les persones també tindran accés a atenció social per a la gestió d’ajuts i la contractació de serveis complementaris. Més oferta Aquesta nova oferta de 14 habitatges amb serveis a Manresa se suma que ofereix Sant Andreu Salut se suma a la que ja té a Navarcles: 21 pisos, també per viure de manera individual o en parella, en un entorn rural tranquil i segur, i amb espais comunitaris. Els habitatges amb serveis de Navarcles disposen de tots els serveis bàsics inclosos, a més de gimnàs i biblioteca.