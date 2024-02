Els equipaments de Manresa se sumen a partir d’aquesta setmana a la recollida de residus porta a porta, que els comerços de la ciutat ja van iniciar el passat desembre. En total, entraran dins el nou model 118 equipaments, que inclouen centres, sanitaris, culturals, esportius, educatius (llars d’infants, escoles, instituts i altres centres d’ensenyament), residències de gent gran, centres cívics, edificis municipals i altres organismes oficials.

La implantació als equipaments es farà de manera progressiva al llarg de les setmanes vinents. Es recolliran sis fraccions diferenciades: envasos, orgànica, paper i cartró, vidre, fracció resta i tèxtil sanitari, que per primera vegada es recollirà de manera separada i amb una freqüència alta en aquells centres que ho requereixin.

Visites a tots els centres

Abans de l’arrencada del nou model a cada equipament, l’Ajuntament de Manresa està realitzant visites a tots els centres per tal d’explicar el nou sistema i resoldre dubtes, així com per entregar el material necessari. En total, es repartiran més de 500 cubells de diferents capacitats, segons les necessitats (40, 90, 120, 240 i 1.100 litres).

El funcionament per als equipaments serà el mateix que per als comerços: cada equipament tindrà els seus cubells identificats, que haurà de deixar a la façana de l’edifici per tal que el camió de recollida el pugui buidar. Un cop fet, caldrà entrar-lo de nou dins el recinte.

L’Ajuntament de Manresa recorda que des del passat desembre s’ha posat en marxa l’Oficina Municipal de Residus i Neteja per tal de resoldre qualsevol dubte o incidència. Està ubicada de manera provisional al carrer Puigterrà de Dalt número 30 i l’horari d’atenció al públic és de 8 a 20 h de dilluns a divendres i de 9 a 14 h els dissabtes. També es pot contactar amb l’oficina a través del telèfon i WhatsApp 613 248 447 o del mail residus@ajmanresa.cat.