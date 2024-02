Una atenció psicològica immediata i presencial a les víctimes de violència masclista en qualsevol punt de Catalunya. Es tracta del nou Servei d'Intervenció en Crisi (SIC) que ha posat en marxa el Departament d'Igualtat i Feminismes amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i un equip de 33 psicòlogues especialitzades que es podran desplaçar per tot el territori les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha destacat durant la presentació del servei, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, que l'objectiu és "acompanyar les víctimes, no deixar-les soles en una situació de crisi".

En un acte que ha reunit professionals del sector de les emergències i de l'atenció a la víctima, Verge ha explicat que el Govern vol fer "un pas més per accelerar la lluita contra la violència masclista" amb un nou servei que busca millorar la resposta a les dones que ho necessiten i que tindrà capacitat per fer unes 560 atencions anuals. Durant la seva intervenció ha recordat que les darreres dades publicades a Catalunya de l'any 2021 mostren que el 79,3% de les dones han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida, mentre que un 65,2% de les dones indiquen que han patit alguna violència sexual.

La consellera ha destacat que el nou servei, que va entrar en funcionament a principis d'any, garanteix que totes les dones, visquin on visquin, tinguin una atenció psicològica immediata, ja que les psicòlogues es podran desplaçar per qualsevol punt de Catalunya en un màxim de dues hores. Les professionals estan repartides per tot el territori en diversos equips que cobreixen Barcelona ciutat, la regió metropolitana nord i la sud, la demarcació de Girona, la Catalunya central i el Penedès, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Lleida i el Pirineu i l'Aran. En cada zona, hi ha un equip format per una coordinadora tècnica, dues coordinadores operatives i fins a quatre psicòlogues.

Pel que fa a les persones destinatàries del nou servei, es tenen en compte totes les persones afectades per una crisi provocada per situacions de violència masclista, és a dir, es dirigeix a les víctimes, però també al seu entorn més proper, sigui familiars, amics o companys de feina. Tot i que es tracta d'un servei d'emergència, la consellera ha posat en relleu que el servei s'activa quan l'emergència és recent, però també quan la persona entra en crisis un temps després dels fets. "Sovint en les violències sexuals els traumes poden aparèixer després de la situació de violència", ha recordat la consellera. En aquest sentit, ha remarcat que "no es deixarà cap dona sola".