Manresa podria arribar a tancar el 90% de les fonts públiques de la ciutat

Una de les mesures que contempla el Pla de Sequera de Manresa en situació d’emergència és el tancament de les escomeses de les fonts per consum humà, exceptuant aquelles que determini l’Ajuntament. Hi ha un total de 110 fonts públiques a Manresa i el pla proposa deixar 13 en servei, el que vol dir deixar fora d’ús nou de cada deu.

L’Ajuntament decidirà quines fonts per consum humà quedaran sense servei durant aquest escenari. El procés d’explotació de xarxes s’encarregarà de tancar aquelles fonts designades. Aplicarà la mesura el personal de la Unitat de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Manresa i personal d’explotació de Xarxes d’Aigües de Manresa, Personal de la Unitat de Parcs i Jardins i Policia Local.

Es preveu estalviar 95,3 metres cúbics d’aigua al mes amb aquesta mesura. Si s’apliqués durant tot un any serien poc més de 1.100 metres cúbics. Per tenir una idea de l’equivalència, seria menys de la meitat de la capacitat d’una piscina olímpica. Una altra mesura en situació d’emergència és l’avaluació de l’estat de la Font d’abastament, que en el cas de Manresa és exclusivament el canal de la Séquia amb aigua captada del riu Llobregat.

Comprovar la qualitat de l'aigua

Es contempla haver de comprovar la qualitat de l’aigua que porta la Séquia. El laboratori d’Aigües de Manresa analitzarà que els paràmetres es troben dins els rangs permesos i donarà avís en cas que es donin canvis en la qualitat de l’aigua per adaptar els processos de tractament a l’estació potabilitzadora. En cas de canvis substancials a la qualitat de l’aigua s’augmentarà la freqüència d’aquestes analítiques.

Es posaran en marxa campanyes de conscienciació de la població per a l’ús eficient de l’aigua. També, campanyes informatives per a la població en general sobre els usos restringits o prohibits segons l’estat de sequera.

Amb l’objectiu d’incentivar el canvi de subministrament per aforament -les populars plomes- a les llars a sistema de comptadors, Aigües de Manresa fa gratuïtament l’escomesa en la part pública del carrer a aquells usuaris que volen fer aquest canvi.

A Manresa hi ha al voltant de 1.500 habitatges que llencen aigua potable a la claveguera. No tenen comptadors, com gairebé tothom, sinó dipòsits a la part superior dels edificis on entra aigua constantment.

L’aforament l’aporta un cabal constant que omple els esmentats dipòsits per gravetat. El problema és que quan estan plens, l’aigua va a parar a la claveguera pel sobreeixidor. Es malbarata i desaprofita. Això, en època de sequera suposa un problema molt important. És el que se’n diuen dipòsits de ploma o d’aforament. Suposen a l’entorn d’un 6% del consum domèstic d’aigua a Manresa.

Tenint en compte l’estat d’emergència per sequera, Aigües de Manresa ha obert una línia d’ajuts per promoure el canvi d’aforament al del comptador habitual i així pagar realment pel que es consumeix.