Manresa aprova el pla de sequera amb marge encara abans de més restriccions

Hores d’ara ens trobem en la primera fase de l’emergència per sequera i, si no plou de forma suficient, arribarà la segona fase que tampoc ha de suposar encara més restriccions de consum a les llars, comerços, indústries i equipaments de Manresa que les establertes de manera general.

Actualment, hi ha un topall de consum d’aigua de boca per persona i dia equivalent a 200 litres quan a Manresa la mitjana que recull el Pla de Sequera aprovat pel ple municipal és de 188 litres (amb dades del 2019), però el consum real en aquests moments ja ha baixat fins a 170 litres.

Així que la dotació habitual d’aigua per als habitants de la ciutat no supera el topall actual ni superaria el que estableix la segona fase de l’emergència, que és de 180 litres. Sí que ho faria si arriba a declarar-se la tercera fase de l’emergència, que marca l’equivalent a un màxim de 160 litres per persona i dia.

Un altre aspecte a tenir en compte és que hi ha mesos en els quals es consumeix més aigua que en d’altres.

Segons consta en el Pla de Sequera, les dotacions en situació de normalitat per a cada mes són de 188 litres per habitant i dia el gener; 185, el febrer; 188, el març; 184, l’abril; 187, el maig; 196, el juny; 197, juliol; 181, agost; 194, setembre; 193, octubre; 187, novembre i 180, desembre.

Així que els mesos que més aigua es consumeix al conjunt de la ciutat són el juliol, el juny i el setembre.

Si continua sense ploure i s’arriba a declarar la segona fase d’emergència per sequera, la ciutat encara estarà 10 litres per sota dels 180 litres equivalents per persona i dia que marca.

La tercera fase de l’emergència reduiria el consum fins a 160 litres per habitant i dia. Això suposaria 10 litres menys per persona i dia amb relació al consum actual.

Dels objectius d’estalvi mensuals, es pot concloure que fins estadis molt avançats de sequera, Manresa no entra en incompliments pel fet que les dotacions en normalitat són relativament baixes.

Tres anys per aprovar-lo

A principis de 2021, l’Ajuntament i Aigües de Manresa van enviar el Pla de Sequera a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la seva validació.

A l’estiu del 2021, l’ACA va demanar alguns aclariments tècnics i alguns canvis tècnics en el pla.

Durant el 2022, Aigües de Manresa i l’Ajuntament van introduir les esmenes tècniques al pla demanades per l’ACA.

El març de 2023 es va enviar de nou el document a l’ACA, que l’havia de validar. Un cop validat, el pla es va presentar al Ple de Manresa i va ser aprovat per una àmplia majoria, amb el vot a favor de tots els grups polítics municipals excepte Vox, que es va abstenir.

En el debat, l’oposició va criticar els 3 anys transcorreguts per aprovar-lo i el govern va defensar que tant Aigües de Manresa com l’Ajuntament fa temps que ja estan treballant amb aquest Pla de Sequera com a base, ja que està redactat i pactat amb la mateixa ACA i és un document que recull tota la feina que ja s’estava fent i la que es vol fer en aquest àmbit.

Huguet: «complim i complirem els topalls»

El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, ha assegurat que «entrar en situació d’emergència no vol dir que se t’apliquin restriccions mentre compleixis els topalls. I els estem complint ara i els continuarem complint».

Tota la conca del Llobregat ha passat a emergència i els que estan per sobre del topall de 200 litres estan obligats a prendre mesures per estar per sota. Així que «els que ja estem per sota encara no estem obligats a prendre mesures extres».

A hores d'ara, la primera fase d’emergència «no ens obliga a res de nou. Una altra cosa és que moralment ho haguem de fer i que per estalviar aigua ho vulguem fer. Hi ha mesures que ens avançarem a aplicar».

Segons el regidor d’Acció Climàtica, en les diferents fases de situació de sequera ja s’han anat aplicant les mesures prescrites i, en alguns casos, com per exemple l’estudi de reducció de pressions, s’ha avançat de fase la seva aplicació.

Intensificació de la recerca tant de fuites com de fraus

El personal d’Aigües de Manresa intensificarà la recerca tant de fuites com de fraus durant la situació d’emergència per tal de reduir les pèrdues d’aigua.

Amb aquesta mesura es calcula un estalvi a l’any de 108.000 m3, entorn de mig llac de l’Agulla. Per localitzar fuites es prioritzarà la cerca en els sectors que presentin un menor rendiment de la xarxa. Per aconseguir-ho es destinaran més recursos per trobar les possibles fuites com més aviat millor i procedir a la seva reparació. Pel que fa als fraus, s’augmentarà la freqüència en la inspecció d’escomeses i comptadors.