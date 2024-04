Set anys de presó per a dos mossos per una detenció violenta

L’Audiència de Barcelona va condemnar ahir a set anys de presó dos mossos d’esquadra, multa i inhabilitació per la detenció violenta d’un jove xilè, Ignacio Andrés F. C., al barri barceloní del Raval, el 13 de novembre del 2020, quan encara s’aplicaven restriccions per la pandèmia de la covid i hi havia toc de queda. La víctima va acabar masegat, amb dents trencades i detingut sense motiu, després de ser tirat a terra i conduït a comissaria. El tribunal sosté que l’ús de la força per un dels agents, amb la connivència de l’altre, va ser "innecessari, excessiu i, per tant, desproporcionat", no havent-hi necessitat de recórrer-hi, ni de detenir el jove "perquè no havia comès cap delicte". Per tant, recalca, els policies es "van extralimitar en l’exercici de les seves funcions i no van actuar en compliment del seu deure": "Protegir aquestes persones i no agredir-les"

Els magistrats han imposat a dos agents, entre ells un cap, set anys de presó i 12 anys d’inhabilitació pels delictes de lesions, contra la integritat moral, detenció il·legal, falsedat en document oficial i denúncia falsa, a l’haver-se inventat un atestat per justificar l’arrest. Les penes per als altres dos mossos han sigut inferiors: una de tres anys i una altra d’un any de presó. La Conselleria d’Interior ha suspès de sou i feina els quatre policies condemnats, ja que només podrà procedir a la seva expulsió quan la condemna sigui ferma.

14.000 d’indemnització

La sentència obliga a indemnitzar la víctima amb més de 14.000 euros, als quals s’han d’afegir les despeses odontològiques. Els magistrats han donat plena validesa a un vídeo gravat per una veïna i en el qual es pot veure la intervenció policial. En el cas de confirmar-se la sentència, tres d’aquests agents entrarien a la presó.

El 13 de novembre del 2020, Ignacio es dirigia amb uns amics a casa d’altres coneguts. Els agents els van donar l’alto amb la intenció de sancionar-los administrativament per estar infringint el confinament. Mentre la patrulla verificava els documents, Ignacio es va adreçar a un dels agents i li va traslladar que acabaven de robar a un amic cinc euros i li va recriminar que era més important que la policia es dediqués a perseguir els lladres. A continuació, el cap, visiblement molest, es va encarar amb ell i el "va colpejar fortament" a la cara amb les dues mans, per després agafar-lo del coll i colpejar-lo contra la paret.