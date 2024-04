L'euríbor tanca l'abril al 3,703% i permet la primera baixada de les quotes de les hipoteques des de finals del 2021

L'euríbor a dotze mesos, l'índex que es fa servir per referenciar la majoria d'hipoteques, ha tancat el mes d'abril amb una mitjana del 3,703% i marca un nivell més baix que el de fa un any (3,757%). D'aquesta manera, les hipoteques variables que revisin de forma anual les quotes es beneficiaran d'una rebaixa, fet que no passava des de finals del 2021. La rebaixa serà lleugera –de 3,10 euros al mes i de 37,20 euros l'any per cada 100.000 euros d'hipoteca a 25 anys– però marca un "canvi de tendència", segons l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin).

Si els tipus d'interès continuen aquesta tendència a la baixa, a finals d'any l'índex arribarà al 3%, cosa que suposarà una baixada de les quotes mensuals de gairebé 460 euros l'any, segons els càlculs de l'entitat.

El tancament mensual de l'euríbor s'ha situat lleugerament per sota de la dada del març (3,718%) però per sobre de les de gener (3,609%) i febrer (3,671%). Ja fa cinc mesos que es manté per sota del 4% durant cinc mesos consecutius. A l'estiu va arribar al nivell més alt des del 2008 amb el 4,15% marcat al juliol.

Des del desembre del 2021, les quotes hipotecaries mensuals s'han incrementat durant vint-i-set mesos. La inflació disparada i la pujada de tipus impulsada pel Banc Central Europeu va allunyar mes a mes l'euríbor del mínim històric del gener del 2021 (-0,505) després de deu anys amb tipus propers al 0%.