L'IPC arriba al 3,3%; coneix la seva evolució

El cost de la vida ha pujat moltíssim i així ho demostra l'IPC (l'índex de preus de consum) en l'informe publicat el passat dilluns a l'INE (Institut Nacional d'Estadística). Segons les dades, aquest mes d'abril la inflació ha pujat una dècima més que el mes de març passat, arribant al 3,3%. Això ha passat a conseqüència de l'evolució del preu del gas i dels aliments. Tot i això, fins a mitjans de maig no es donarà la dada com a definitiva.

Un mes més, a l'abril baixa la inflació subjacent, la més estructural, ja que exclou els aliments no elaborats i l'energia i que aquest quart mes del 2024 baixa quatre dècimes i se situa en el 2,9%, per sota de la taxa general, per primer cop des de fa gairebé dos anys.

Aquesta evolució de preus es produeix després que aquest 2024 s'estrenés amb una alça que va situar la taxa interanual en el 3,4%, un increment de tres dècimes respecte al tancament del 2023. Llavors, la causa va ser la pujada de la llum i del gas. Al febrer, la moderació de la cistella de la compra i, sobretot, el descens registrat a la factura de l'electricitat van permetre contenir l'indicador, que es va situar al 2,8%. Però aquest respir de la llum es va acabar justament l'1 de març, quan el Govern va restablir l'IVA del 21% a la llum. La rebaixa al 10% s'havia introduït el juny del 2021 quan es va condicionar que el preu del megawatt hora (MWh) al mercat majorista se situés per sobre de 45 euros.

L'evolució anual de l'IPC / INE

La llum desaccelera ara

A l'abril, tot i això, l'electricitat va tornar a baixar, segons constata el Ministeri d'Economia en una nota enviada aquest passat dilluns.

L'any passat, el nivell més elevat es va assolir a l'abril, amb el 4,1%, per després desplomar-se fins a l'1,9% el juny següent en comparar-se amb un període en què els preus pujaven. En tot cas, el nivell general de preus va experimentar el 2023 una gran moderació, comparada amb l'evolució de l'any anterior, quan va escalar el juliol del 2022 fins al 10,8%.