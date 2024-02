Alaia Moschini es mou sempre en tren perquè no té altre remei i creu que la majoria dels usuaris es troben en la mateixa situació.

Per què viatja en tren?

Perquè és l’únic mitjà de transport que ens podem permetre les classes treballadores. La gent que anem en tren som els que no tenim el privilegi d’anar en cotxe.

Quines deficiències té el servei?

Moltes, però al final tot ve del fet que no s’hi destinen prou recursos. Els treballadors de Renfe i Adif no tenen unes bones condicions laborals i entenc que lluitin per aconseguir més drets, però tinc la sensació que sense una bona inversió i una bona gestió d’aquesta inversió no es podrà solucionar res perquè és un problema estructural.

Ha tingut males experiències?

Més que mala experiència, jo diria que he patit les conseqüències d’una molt mala organització. Molts dies els trens van massa plens i no s’hi pot pujar i de vegades posen els trens curts a les hores de més afluència, són coses que no s’entenen.

Falta seguretat?

Potser sí pel tema dels robatoris de cable de coure. Jo entenc que tothom s’ha de guanyar la vida, però fent això li fots el dia a gent de les classes treballadores.