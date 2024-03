La vicepresidenta del govern, la bagenca Laura Vilagrà, ha presidit l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones a Manresa que s’ha celebrat aquest divendres a la tarda a la Plana de l’Om. L’auditori ha quedat ple.

Vilagrà ha sigut l’encarregada de cloure l’acte, on ha parlat de lideratge femení. Ha afirmat que s’ha avançat molt, però «no hem arribat on volem». Ha demanat que «accelerem, despertem consciències i cridem més fort que mai per canviar els actuals paradigmes» patriarcals.

Al seu parlament, la vicepresidenta ha dit que les dones «que som en política ho fem amb molts sacrificis personals, però la política és un motor de canvi i hem avançat». Ha explicat que, també en política, «com més amunt, més atacs masclistes» perquè és una manera de «fer mal». Ha fet una crida a combatre el negacionisme «que s’imposa en certs ambients» com l’extrema dreta, i ha acabat el seu discurs dient que la lluita feminista continua».

La pressió estètica

«No som un producte. Combatem la pressió estètica», és el lema de les activitats organitzades per l’Ajuntament de Manresa pel Dia Internacional de les Dones. «la pressió estètica és violència masclista que intenta disciplinar-nos», ha assegurat al mateix acte la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez. A continuació Mariona Descarrega, ha llegit el manifest del Consell Municipal de la Dona que denuncia la «persistència desigualtat en totes les seves formes». «La pressió estètica ens oprimeix, ens limita i ens empresona».

També ha parlat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ha fet referència a la campanya del govern per repartir gratuïtament productes per a la menstruació, i ha recordat que ja el 2016, a instàncies de la CUP, l’Ajuntament de Manresa va demanar a la Generalitat que repartís gratuïtament aquest tipus de productes. Va ser durant un debat que va generar expectació en l'àmbit nacional i estatal. «Vuit anys després, és una realitat».

Durant l’acte es van lliurar els premis del concurs de fotografia “Desafiant la pressió estètica”, que van guanyar les estudiants Kawtar Khali, de l’institut Manresa Sis, i Marta García, del Guillem Catà.

L'assessora d’imatge i escriptora Marta Pontnou va pronunciar una xerrada. Va recordar que «si guanyem nosaltres, ells», els homes, «també guanyen. El feminisme és l’únic moviment on opressor sortirà guanyant si guanya l’oprimit».

Al llarg d’aquest mes de març es duran a terme una trentena d’actes en el marc del Dia Internacional de les Dones.