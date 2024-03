L’Ajuntament rep els 200 alumnes que formen part de les cooperatives escolars de Manresa

Prop de dos-cents alumnes de cinquè i sisè de primària de les cooperatives escolars de Manresa seran rebuts aquest dimecres al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa on l’alcalde, Marc Aloy, i el regidor d’Ocupació, Emprenedoria i Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto els lliurarà el Codi d’Identificació Fiscal (CIF). Es tracta d’un document necessari per totes les empreses i les que es constitueixen legalment com a cooperatives.

Són alumnes de les escoles L’Espill, Institut Escola Manresa, Bages, La Salle i Puigberenguer, que aquest any han participat en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE).

Un cop fet aquest tràmit administratiu, les cooperatives escolars ja podran començar a elaborar els productes que finalment vendran al mercat durant el mes de maig.

Cultura Emprenedora a l’Escola

El programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

En el cas de les escoles de Manresa, el projecte inclou la creació, organització, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de productes, i la venda dels productes elaborats.

El 10% dels beneficis obtinguts es destinarà a una entitat sense ànim de lucre o a una ONG i la resta servirà per a fer una activitat conjunta amb els alumnes a l’aula.

L’Ajuntament de Manresa coordina el projecte al territori i ofereixen diferents tallers a l’aula per a donar suport a les cooperatives en el seu procés de creació.

Aquest any s’ha realitzat un taller sobre els valors cooperatius; un sobre com dissenyar un logotip que ha anat a càrrec de l’Escola d’Art; i un altre sobre la constitució legal i sol·licitud del CIF.

Els darrers anys, els estudiants han mostrat i venut els seus productes en un mercat que s’ha organitzat a la plaça de les Oques.