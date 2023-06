Les cooperatives escolars de Manresa clouen el curs venent els productes al mercat de la Font de les Oques

El Mercat de la Font de les Oques de Manresa ha acollit una jornada especial amb la presència de parades muntades pels alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles Joviat, Bages, l'Espill, La Salle i Puigberenguer, que han venut els productes que ells mateixos han creat al llarg del curs, en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola.

El programa ha comptat amb la participació de més de 212 alumnes de 5è i 6è de Primària que han format 10 cooperatives: Manetes World, CreaCoop, Joviart i Jovicraft (Escola Joviat); CreArt i Km 0 (Escola Bages); Coopcalm (Escola l'Espill); Estrella Coop (Escola La Salle); i Copp M.U.P i Eco­_Puig (Escola Puigberenguer).

Cultura Emprenedora a l'Escola és una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa per difondre els valors, coneixements i habilitats de l'emprenedoria entre l'alumnat de cicle superior de l'educació primària.

Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la ciutat. El 10% dels beneficis obtinguts en la venda dels productes elaborats es destinarà a una entitat sense ànim de lucre o a una ONG i la resta servirà per a fer una activitat conjunta amb els alumnes a l'aula.

Cooperatives legals

El mes de març passat l'alumnat participant va ser rebut a l'Ajuntament de Manresa per rebre el CIF, document necessari per a totes les empreses i que les va constituir legalment com a cooperatives. Un cop fet aquest tràmit administratiu, les cooperatives escolars van iniciar l'elaboració dels productes que finalment s'han venut aquest dimecres al mercat.

Cultura emprenedora a l'escola és un projecte que va començar a Manresa el curs 2012-2013 amb la participació d'una sola escola, l'Escola l'Espill. Posteriorment, s'han anat incorporant altres escoles i augmentant el nombre d'alumnes participants. Durant les primeres edicions del programa la venda de productes es va fer al Mercat de la Font dels Capellans. Els anys 2020 i 2021, amb motiu de les restriccions de la pandèmia sanitària, la venda de productes no es va poder fer al mercat.

L’any passat el programa va recuperar la instal·lació de parades i la venda de productes i es va ubicar al Mercat de la Font de les Oques (al carrer Carrasco i Formiguera), un mercat que se celebra cada dimecres, de 8 a 14 h, i on es pot comprar directament al productor. S'hi pot trobar mel, oli, embotit, formatges, verdures i fruita, entre altres productes de proximitat.