A nou de cada deu manresans no cal empaitar-los per pagar

A 93 de cada cent manresans no cal empaitar-los més del compte perquè paguin els seus tributs a la hisenda municipal. Quan l’Ajuntament els comunica el primer cop compleixen amb les seves obligacions tributàries.

Segons l'alcalde Marc Aloy, es tracta «d’un percentatge altíssim de recaptació voluntària i dins el període establert per al pagament d’impostos. El 92,6% paguen dins el període voluntari i hi ha un 7,3% que queda fora d’aquest pagament voluntari i cal anar a executiva». Es refereix a les actuacions per instar el pagament i els requisits legals per aconseguir-ho.

Una part dels ingressos provenen d’altres administracions i no depenen de la gestió municipal.

Els que sí en depenen són els 61,3 milions d’euros provinents de tributs com l’IBI, l’Impost de Vehicles, l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys, entre d’altres, i el que diuen els números és que el percentatge de recaptació voluntària va ser el 2023 del 92,6%, quan l’any anterior, el 2022, va ser del 91,4%.

Més diners

A banda de les inversions, també hi va haver creixements de recursos en les despeses corrents. «No és tan exagerat, però hi va haver un augment de 10 milions fruit d’un contracte-programa de serveis socials i de que ha hagut una aportació superior de transferències de l’Estat», va afegir.

