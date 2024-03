La recuperada Processó del Silenci celebra diumenge la tercera edició a Manresa

Carrers del Centre Històric de Manresa tornaran a acollir aquest diumenge, dia 24 de març, la Processó del Silenci coincidint amb el Diumenge de Rams, recuperada el 2022 després que es deixés de fer l’any 1968. El dia abans, el dissabte 23 de març, a les 9 del vespre, a la basílica de la Seu, tindrà lloc un concert a càrrec de l'Agrupació Musical Nostra Senyora de la Serra, que organitza l'Agrupació d'Entitats de Setmana Santa a Manresa.

La processó de diumenge començarà a les 8 del vespre amb la baixada de la Seu com el punt de sortida i d'arribada, i hi participaran l'Associació Reparadora i Cultural de Pius IX, el Cos de Portants del Sant Crist i la Venerable Congregació de la Verge dels Dolors, amb la col·laboració de l'Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa.

Des de la baixada de la Seu anirà pel carrer de Vallfonollosa, la plaça d'en Creus, el carrer de les Piques, la plaça de la Reforma, el passeig de la República, el carrer de Talamanca, la plaça Gispert, el carrer de Vilanova, la Plana de l'Om, el carrer del Born, el carrer d'Urgell, la plaça d'Anselm Clavé, el carrer de Sant Domènec i el carrer del Born, des d'on tornarà a passar per la Plana de l'Om, el passeig de la República, la plaça de la Reforma, el carrer de les Piques, la plaça d'en Creus i el carrer de Vallfonollosa fins a la baixada de la Seu.

Una mica d'història local

Segons recull la història local, la Processó del Diumenge de Rams, dita dels Dolors, l’organitzava la Confraria dels Dolors, fundada el 1704 a la desapareguda església de Sant Miquel, i l’encapçalaven els Armats comandats pel Capità Manaia, seguits per un grup d’infants vestits amb una túnica negra que acompanyaven un pendó petit i els membres de la Congregació dels Dolors. Tot seguit, hi havia els passos. Es va deixar de fer durant la República, es va recuperar el 1946 i es va perdre el 1968.

Les entrades per al concert de dissabte costen 10 euros i es poden comprar a Elèctrica Garriga, al carrer de Sobrerroca número 5; a taquilla, una hora abans del concert, o bé a través d'internet en aquesta adreça. Els seus organitzadors destaquen que serà la primera vegada que a Manresa actua una agrupació musical amb un repertori de música de Setmana Santa.

Integrants de l'Agrupació Nostra Senyora de la Serra / Arxiu particular

Els protagonistes

L'Agrupació Musical Nostra Senyora de la Serra es va constituir a Santa Coloma de Gramenet el 8 de juny del 2009, a partir de la iniciativa d'un grup d'amics que compartien afició per la música i devoció per la Verge de la Serra de Cabra, que dona nom a la formació. Des de la seva fundació, l'agrupació no ha parat d'incorporar nous components. Va començar amb dotze i actualment compta amb mig centenar. El seu repertori el protagonitza la música processional, amb més de 40 marxes, entre les quals n'hi ha diverses de collita pròpia.