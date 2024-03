Treballadors de la neteja de Manresa auguren el «caos» quan es tanquin els contenidors

El comitè d’empresa de la concessionària del servei de recollida urbana i neteja viària de Manresa, FCC Medi Ambient, format pels sindicats CGT, UGT i CCOO ha volgut alertar de «l’autèntic caos» que es produirà quan l’Ajuntament apliqui el canvi de model de recollida de residus amb contenidors tancats.

Segons el comitè, el pròxim mes d'abril es començaran a canviar els contenidors actuals per contenidors tancats a diversos barris de la ciutat i la recollida es passarà de fer a la nit a horaris de matí o tarda i, progressivament, es deixarà de fer aquest servei de forma nocturna i es passarà a fer-ho tot de dia.

Els contenidors tancats només es podran obrir amb una targeta personalitzada uns dies concrets a la setmana. «En principi pot semblar una idea fantàstica per incentivar la població a reciclar i no generar tant rebuig, però tots sabem on anirà a parar el residu dels habitants que no tinguin aquesta targeta o no vulguin utilitzar-la», assegura.

Els representants sindicals expliquen que actualment es recullen diàriament a Manresa 60.000 quilos només de rebuig amb els quatre camions que fan el servei a la nit. «I l’Ajuntament té pensat la recollida de cadascun dels nous contenidors un dia a la setmana. La idea és molt idíl·lica, però la realitat de poder arribar a aquest nivell és impossible».

El comitè recorda que hi ha més de vint vehicles que es dediquen diàriament a la recollida de residus i la majoria són de grans dimensions, com els camions que ha adquirit darrerament l’Ajuntament per incorporar-los al servei. «Alguns d’aquests vehicles no passen pels carrers per als quals estaven pensats a causa de l’excessiva grandària que tenen».

També consideren important que se sàpiga que «en cas d’ús inadequat o manipulació indeguda, per escassa o nul·la formació dels seus conductors, es bloquegen automàticament durant 5 minuts impedint del tot el seu funcionament». El servei de tots aquests vehicles en horari de matí o tarda «també incrementa la possibilitat d’una avaria seriosa, provocant el tall de qualsevol carrer de Manresa i produint unes cues impressionants».

Abocats a ser increpats

Per això el comitè d’empresa ha volgut alertar als habitants de Manresa i comarca i a les associacions de veïns que el pla de l’Ajuntament és «impossible» i que implicarà passar d’una ciutat ja habitualment difícil de transitar en hores puntes a «una ciutat caòtica en la qual la gent s’haurà d’acostumar a circular darrere de camions de recollida de residus en els quals hi haurà unes treballadores obligades per l’empresa a ser el cap visible d’aquest pla mal dissenyat per l’Ajuntament i mal executat per l’empresa». Unes treballadores que seran «al punt de mira de la frustració de la gent» i, per tant, abocades «a ser increpades injustament».

De moment, el comitè assegura que «no hi ha cap seguiment dels serveis que es van implementant. A hores d'ara s’ha començat a fer la recollida comercial porta a porta i la població ha de saber que això només és el principi del pla dissenyat».

