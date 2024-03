Creen un consorci que compartirà dades de Manresa, Mataró, Terrassa i Vic per a reduir fuites d'aigua

Cinc socis empresarials del clúster català de l'aigua, el Catalan Water Partenariat (CWP), han creat un consorci que compartirà les dades de les xarxes de les companyies d'aigua de Manresa així com Terrassa, Vic i Mataró, amb els seus 2.700 quilòmetres de canonades, per tal d'advertir dels riscos d'avaria i reduir les fuites d'aigua.

El projecte, denominat Fluent, ha rebut una ajuda de 65.600 euros del Govern, a través d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball, amb l'objectiu d'aconseguir, gràcies a la gran quantitat de dades que es posaran en comú, el màxim coneixement sobre l'estat de les canonades i dissenyar un algoritme que permeti identificar les zones o canonades que tenen una major probabilitat de sofrir una avaria, per a tenir-lo en compte a l'hora de planificar obres de renovació de la xarxa de distribució.

També volen reduir el volum d'aigua no registrada, la qual cosa es denomina com a 'usos no mesurats' (usos municipals, pèrdues, captacions il·legals o dipòsits contra incendis), que actualment se situa en el 25% del conjunt de sistemes de canonades catalanes, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). D'aquest 25%, el consorci calcula que un 10% són fuites d'aigua.

En concret, el percentatge d'aigua no registrada és del 18,4% a Aigües de Manresa, 12,2% a Aigües de Mataró i Aigües de Vic i el 22% a Terrassa . Aquests càlculs provenen de les gairebé 3.000 avaries detectades en l'últim any per part de les citades companyies, que proveeixen en el seu conjunt a unes 260.000 llars de Catalunya.

Quant a la privacitat de les dades, que les empreses d'aigües han cedit a Fluent, aquest consorci les gestionarà al complet, però les empreses únicament tindran accés a les dels seus municipis. El Catalan Water Partenariat és una agrupació d'empreses del cicle de l'aigua que des de 2008 operen en el sector de l'ús sostenible de l'aigua.

El Govern ha ampliat fins als 128 milions d'euros el pressupost per a la línia d'ajudes destinada a millorar l'eficiència de les xarxes municipals d'aigua, que beneficiaran a 707 municipis de Catalunya. Es tracta de subvencions per a reduir les pèrdues de la xarxa de canonades, rehabilitació o impermeabilització de dipòsits, digitalització de xarxes i campanya de recerca i reparació de fuites.