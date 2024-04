El servei digital de l’AOC queda inoperatiu per tasques de manteniment

L’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha comunicat que durant aquest cap de setmana i fins dilluns 8 d’abril a les 7 del matí hi haurà un tall programat d’alguns dels serveis informàtics que ofereix a la ciutadania. Aquest tall informàtic es produirà per tasques de manteniment del servidor.

Amb motiu d’aquestes tasques de manteniment, l’Ajuntament de Manresa informa que serveis de la seva web municipal que enllacen amb la xarxa informàtica de l’AOC també poden veure’s afectats.

Els serveis parcialment afectats seran: idCAT Certificat (emissions de certificats idCAT des de les Entitats de Registre), idCAT Mòbil (altes online), Plataforma de Serveis de Contractació Pública (accés d’ens locals i universitats via integració i a través d’EACAT), Registre Públic de Contractes (accés d’ens locals i universitats via integració i a través d’EACAT), e-LICITA (registre d’ofertes via MUX).

I els que tindran un tall total seran: e-VALISA, e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM i FUE Local, e-FACT, EACAT, CÒPIA, Registre Unificat (MUX), Transparència i SEU-e, Via Oberta, Portasignatures, ERES, Representa, El meu Espai.

Els serveis Vàlid, Signador, i Segell de temps (PSIS) no es veuran afectats.