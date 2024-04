Veïns de can Jorba demanen que la Festa Major Alternativa de Manresa no es faci més a Puigmercadal

La Festa Major Alternativa de Manresa és la més antiga de Catalunya. Fa més de 30 anys que se celebra, de manera autogestionada, a la plaça del Mercat Puigmercadal, en ple centre de la ciutat. Ara, veïns de la zona han demanat a l'Ajuntament que sancioni l'organització per contaminació acústica. A més, demanen que no se celebrin més edicions en aquest espai. Les sancions, segons l'Alternativa, van dels 20.000 als 450.000 euros. En declaracions a l'ACN, Marina Oller, portaveu de la festa, es mostra contrària a traslladar l'Alternativa i demana a l'Ajuntament que es posicioni a favor de la festa. Per tot plegat, reclamen una reunió amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

L'organització de la Festa Major Alternativa assegura que ja s'han reduït els decibels i s'han ajustat els horaris, però que no poden cedir més perquè això seria "matar la festa". Fet que, segons lamenta, representaria "una pèrdua important per a la ciutat". Consultats per l'ACN, els veïns de Cal Jorba han declinat fer declaracions als mitjans.

Un precedent són els concerts de Patum, que fa dos anys es van haver de suspendre per una denuncia de soroll excessiu per part d'una residència de gent gran.

Què diu l'Ajuntament?

Demanat per aquest diari, l'ajuntament ha explicat que "va rebre a finals d'any una sol·licitud d'una comunitat de veïns en relació al desenvolupament de la darrera FMA". I que "es tracta de la sol·licitud d'un privat (no és un document públic). La sol·licitud s'està estudiant per part dels equips tècnics i jurídics".