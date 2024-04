Condemnen a mesos de presó un grup de neonazis relacionats amb una agressió a Manresa

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a diversos mesos de presó tres membres d'un grup neonazi relacionats amb una agressió a l'antiga sala Stroika de Manresa, en el marc d'un concert antifeixista, l'any 2012. Els encausats van acudir al lloc amb barres de ferro, punys americans i bengales disposats a atacar els participants del concert. Després que se'ls condemnés a pagar una indemnització de 94.000 euros per aquests fets, van extorsionar i agredir un altre membre de la seva organització perquè els ajudés econòmicament, motiu pel qual ara se'ls condemna a diversos mesos de presó.

Fiscalia i les defenses han arribat a un acord de conformitat aquesta setmana, quan estava previst el judici. Tot i que inicialment el ministeri públic els demanava una pena de deu anys de presó, s'han tingut en compte l'atenuant de les dilacions indegudes. A més, la jutgessa els ha imposat una indemnització de forma conjunta i solidària de 2.520 euros per a la víctima a qui van extorsionar i agredir per aconseguir els diners.

Els fets van tenir lloc el març del 2012 a Manresa, en el marc d'un concert antifeixista a la Sala Stroika, on un grup d'entre deu i quinze persones d'ideologia d'extrema dreta i integrants dels moviments "caps rapats o skinheads" van agredir un adolescent a les portes del local. La sentència recull que els agressors, procedents d'altres localitats com Tarragona, van acordar trobar-se a Manresa amb l'objectiu de colpejar amb les armes que duien qualsevol persona que, pel seu aspecte, relacionessin amb una ideologia contrària a la seva. Arran d'aquests fets, diversos membres del grup van ingressar a la presó i se'ls va condemnar a pagar una indemnització de 94.000 euros.

Conjuntament amb altres membres del grup neonazi, els quatre investigats van començar a recaptar fons per sufragar la indemnització. A partir d'aquell moment, van extorsionar, intimidar, amenaçar i agredir a la víctima amb l'objectiu que els ajudés econòmicament. Ho van fer durant el setembre del 2013 fins a l'estiu del 2014. En la sentència, en la qual ha tingut accés Regió7, es detalla que un dels acusats va amenaçar-lo dient-li que el "trinxarien" si no abonava una quantia de 2.500 euros. "Tinc setze persones a la presó, has de col·laborar", recull la resolució judicial.

"Et deixaré sense dents, de nosaltres no se'n riu ningú. Te'n penediràs tota la teva vida, sé on vius tu i la teva germana. O pagues o et matarem", afegeix la sentència. Unes amenaces verbals que amb el temps van anar acompanyades d'agressions físiques, fins al punt que la víctima va acceptar fer diversos pagaments en comptes bancaris i en efectiu.

Peticions de presó

Arran d'aquests fets, l'Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat el primer acusat a onze mesos de presó pel delicte contra l'ordre públic de grup criminal per delictes menys greus contra les persones, pel delicte d'extorsió i pel delicte de robatori amb violència.

Pel segon i el tercer acusats, la pena es redueix fins als tres mesos i quinze dies de presó per cometre delictes menys greus contra les persones i pel delicte d'extorsió. A tots tres, se'ls ha prohibit aproximar-se a 500 metres o comunicar-se amb la víctima durant un període de deu anys. Finalment, hi ha un quart acusat que ha estat absolt com a persona responsable de dues faltes lleus. Tot i això, tots quatre hauran d'indemnitzar de forma conjunta i solidària 2.520 euros a la víctima.