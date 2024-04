Novetats en les llars d'infants municipals de Manresa pel nou curs: reforç del personal, acollida matinal i vint places més

Aquest mes d’abril s’iniciaran les jornades de portes obertes a les vuit llars d’infants públiques de la ciutat i, el mes de maig, començarà el procés de preinscripció. Manresa disposa de cinc llars d’infants municipals (L’Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i de tres que depenen de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta), a banda de diverses opcions d’iniciativa privada.

A les llars municipals, el curs 2024-2025 s’iniciarà amb novetats gràcies a l’entrada en vigor del nou contracte, que preveu un reforç de personal. Per una banda, les educadores tutores passaran d’una jornada de 33 hores setmanals a una de 35 hores, i les educadores de suport passaran de 17 a 20 hores setmanals, fet que permetrà l’oferta del servei d’acollida matinal a totes les escoles, independentment del nombre d’usuaris. De l’altra banda, es contractaran 9 persones de suport, a 20 hores setmanals cadascuna, per poder establir la parella educativa a totes les aules (dues educadores per aula). Ambdós increments permetran reduir les ràtios d’alumnes i millorar així l’atenció als infants.

El nou contracte també permetrà augmentar les places. Actualment, les cinc escoles bressol municipals tenen 280 places per a infants d’I0, I1 i I2. El curs vinent s’obrirà una nova aula d’I2 a la llar Bressolvent, fet que deixarà el total de places a les llars municipals en 300.

Portes obertes a partir del 15 d’abril

Les jornades de portes obertes es desenvoluparan entre el 15 i el 30 d’abril, depenent del centre, i estan pensades perquè les famílies interessades coneguin el projecte educatiu, els serveis i les instal·lacions de cada centre. En el cas de les llars municipals, no cal demanar hora prèvia; es pot visitar l’escola directament dins dels horaris establerts. Pel que fa a les llars de la Generalitat, cal trucar a cada escola per concertar cita, de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.

Horaris de les llars d’infants municipals

Bressolvent: 24 d’abril, de 17 a 18.30 h

L’Estel: 25 d’abril, de 9.30 a 11 h i de 17 a 18.30 h

La Llum: 16 i 25 d’abril, de 17 a 18.30 h

La Lluna: 22 d’abril, de 9.30 a 11 h i de 17 a 18.30 h

Petit Príncep: 17 i 24 d’abril, de 17.30 a 19 h

Horaris de les llars d’infants de la Generalitat

L’Espurna: 29 i 30 d’abril, de 17.30 a 19 h

La Ginesta: 15, 16 i 17 d’abril, de 17.15 a 19 h

Picarol: 17 i 18 d’abril, de 17.15 a 19 h

Preinscripció a partir del 3 de maig

Pel que fa al procés de preinscripció per al curs 2024-2025, s’iniciarà aquest mes de maig. Es poden preinscriure tots els infants nascuts entre l’1 de gener de 2022 i el 16 de maig de 2024.

Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera telemàtica, hauran de fer la sol·licitud del 3 al 16 de maig a través del destacat de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa o de l’apartat específic d’Ensenyament. També hi ha l’opció de fer-ho de manera presencial, del 9 al 14 de maig al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52). En aquest cas, caldrà concertar cita prèvia del 3 al 8 de maig a través de la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 93 875 24 85. Per aquesta via cal portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit. Es pot consultar tota la informació necessària en aquest enllaç.