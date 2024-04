La Marxa del Pelegrí torna a fer el ple, i amb públic creixent de fora

La novena edició de la Marxa del Pelegrí ha tornat a ser aquest diumenge un bon reclam per als mil participants que s’hi havien inscrit, de manera que s’ha cobert, un any més, el màxim d’afluència que permet l’organització. A falta d’arribar els últims caminants, a primera hora de la tarda la valoració era molt positiva, segons apuntava el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda.

La principal demanda ha tornat a ser per la ruta més llarga de les tres que hi ha, de 26 quilòmetres entre Montserrat i Manresa, i que es correspon a l’última etapa sencera del Camí Ignasià. S’hi havien apuntat 600 persones «i n’hi hauria hagut més» si no fos per les limitacions que imposa l’organització, apuntava Tulleuda. El motiu és evitar les aglomeracions tant a les pròpies rutes com al Cremallera fins a Montserrat.

Tulleuda ha explicat que la majoria de participants venia de l’àrea metropolitana, seguint la tendència creixent dels últims anys.