L’Espai de Suport Manresa-Bages de Mémora celebra sis anys amb més de 3.700 usuaris atesos

Mémora va celebrar ahir dimecres, 17 d’abril, el sisè aniversari de l’Espai de Suport Manresa-Bages. Amb l’objectiu de fer més proper el seu acompanyament a les famílies i a la societat abans, durant i després de la pèrdua d’un ésser estimat, el grup funerari va crear l’any 2018 aquest espai que ja ha atès més de 3.700 persones, 1.071 de les quals el 2023, en una clara tendència a l’alça pel que fa al nombre d’usuaris que fan ús d’aquest equipament.

Mitjançant xerrades, tallers, grups de dol o un servei de biblioteca especialitzada, Mémora apropa a la població un punt de trobada sobre tot el que gira al voltant del procés final de vida i el dol. A més, els usuaris també poden realitzar gestions i consultes funeràries com la tramitació d’una defunció o tràmits post funeral.

“La pèrdua d’un familiar o d’un ésser estimat suposa un gran impacte en la vida i el dia a dia de les persones que formen part del seu entorn més proper. Per aquest motiu, i amb la missió de proporcionar atenció integral als afectats en aquests moments tan difícils, des de l’Espai de Suport de Manresa-Bages estem compromesos a respondre a aquesta necessitat d’acompanyament amb empatia i professionalitat”, explica Miquel Moncunill, gerent de Mémora a Manresa-Bages.

Un dels pilars fonamentals del servei implica organitzar xerrades i tallers adreçats a la població en general i, a la gent gran especialment, sobre temàtiques d’envelliment saludable, gestió emocional, relació intergeneracional, etc. Des del seu primer any de funcionament s’han ofert 140 xerrades, a les quals han assistit fins a 3.250 persones.

En la línia d’acompanyament emocional i suport al dol, també es duen a terme grups de dol gratuïts que s’han anat consolidant en els darrers anys. En total, en aquests sis anys hi han assistit 228 persones. En aquesta mateixa línia, l’espai també disposa d’una biblioteca especialitzada amb les principals referències bibliogràfiques sobre el final de la vida i la gestió de la pèrdua.

Tanmateix, Mémora, coneixedora de la importància de connectar amb les diferents entitats de la zona on presentar els seus serveis com una eina de suport a les famílies, cuidadors i professionals, ha rebut en aquests últims sis anys fins a 1.473 visites per part de les entitats del Bages.

Participants en la taula rodona "Cuidar-se per cuidar", celebrada aquest dimcres, 17 d'abril / Mémora

Jornada “Donem veu als cuidadors”

Amb motiu del sisè aniversari de l’Espai de Suport Manresa-Bages, Mémora va dur a terme ahir a la tarda la jornada “Donem veu als cuidadors” a la casa Lluvià de Manresa on van assistir prop de 70 persones.

L’acte va comptar amb la conferència “Soc un cuidador. Què em passa?”, a càrrec de la sociòloga Sònia Díaz. A continuació, a partir d’una taula rodona sobre “Cuidar-se per cuidar”, els professionals de l’àmbit sanitari i social també van reflexionar sobre la importància de tenir cura d’un mateix per poder cuidar els altres. “El fet de cuidar-se uns als altres forma part de la medul·la de la civilització humana i això ha permès que la vida evolucioni”, va destacar Montse Gomis, treballadora social. Vanesa Ruiz, infermera d’una residència, per la seva banda, va remarcar la importància del col·lectiu dels professionals sanitaris, entenent que “la salut física i emocional condiciona la qualitat i l’efectivitat de l’atenció. Cuidar-nos és necessari per cuidar als altres”.

Juntament amb la cura i l’atenció dels professionals de la salut, també és imprescindible el suport i acompanyament que reben els familiars dels afectats. L’entorn més proper també transita per un moment molt complicat i, com ressalta la psicòloga Judith Trench, és important "respectar els nostres espais i poder tenir l’acompanyament i seguiment cap a un mateix, perquè si no poden aparèixer els problemes d’estrès, depressió o el sentiment de ‘no em sento un bon cuidador". Aquests espais són molt necessaris per a la gestió emocional dels cuidadors, els quals “formen part del dia a dia de la persona afectada, i amb la que es manté un vincle emocional durant tot el procés”, va reafirmar l’experta i cuidadora Carme Tesón.