L’Ajuntament de Manresa demana a la Guàrdia Civil que marxi, com ja va fer fa 5 anys

El plenari de l’Ajuntament de Manresa va aprovar fa 5 anys demanar a la Guàrdia Civil que marxés i poder dedicar la caserna de la carretera de Cardona a usos socials. Ara hi torna.

Sense fer cap referència al fet que l'aprovació del 2019 no va tenir cap efecte constatable, la proposició aprovada al darrer ple municipal va «exigeix» al govern espanyol la cessió de la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de Manresa amb la finalitat de convertir-la en habitatges de lloguer social, «com a resposta a les necessitats urgents d’habitatge de la població local».

També es va declarar el «suport incondicional a les demandes expressades per la ciutadania de Manresa per la retirada de la presència de la Guàrdia Civil de la ciutat» i el compromís a «utilitzar tots els recursos i mitjans legals i institucionals disponibles per aconseguir aquest objectiu».

Modificació del pla urbanístic

L’Ajuntament modificarà el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) perquè la caserna de la Guàrdia Civil passi de ser un equipament de serveis públics i administratius a tenir un ús residencial.

Per últim, l’Ajuntament notificarà a la Guàrdia Civil de Manresa del contingut de la moció i «manifestarà la voluntat de les manresanes i manresans, vehiculada a través del plenari municipal, que aquest cos abandoni la ciutat».

Això es va aprovar en el darrer ple amb la majoria d’11 vots que sumaven els regidors de Fem Manresa, que presentaven la proposició, Junts i el Front Nacional.

PSC, Impulsem i Vox van sumar 7 vots en contra i els 7 regidors d’ERC es van abstenir.

Fa 5 anys, el que es va aprovar va ser demanar a l’Estat espanyol el traspàs de les competències tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional a la Generalitat de Catalunya.

Es va «reclamar a l’Estat la retirada dels efectius dels dos cossos policials de Manresa i el tancament de la caserna de la Guàrdia Civil i de la comissaria de la Policia Nacional». A més es va requerir a l’Estat la cessió dels dos edificis a la ciutat «per transformar-los en equipaments destinats a usos socials que serien molt més profitosos per a la ciutadania».

Va ser aprovada per 16 vots afirmatius que sumaven ERC i Junts per Manresa, que van superar els 6 vots negatius que sumaven el PSC i Ciutadans i els 3 regidors de Fem es van abstenir.

En aquella ocasió, Fem es va abstenir perquè el que es va aprovar va ser una esmena de substitució a la seva proposició que havien presentat ERC i Junts, en aquell moment coaligats per governar l’Ajuntament, una pràctica amb la qual ha expressat reiteradament el seu desacord.

Al darrer ple la iniciativa va tornar a ser de Fem Manresa i, en aquesta ocasió, Esquerra va plantejar una moció alternativa que, finalment, va ser retirada pels republicans. Les tornes van girar i van ser ells els que es van optar per abstenir-se.

Pel que fa als que van votar en contra, Immaculada Cervilla, de Vox, va transmetre tot el suport a la Guàrdia Civil «en aquesta Catalunya governada per enemics de la unitat que estan esquarterant, empobrint i degradant aquesta Catalunya que és tan espanyola».

Joan Vila , d’Impulsem, va argumentar que «el govern ja aplica una política d’habitatge que en teoria està dissenyada per fer els habitatges que convenen i que es poden fer en aquest mandat».

I Anjo Valentí, del PSC, va resumir les tasques que desenvolupa l’institut armat en benefici dels ciutadans i va afirmar que seria tot un error «fer sortir la Guàrdia Civil de Manresa, amb la feina que fan i amb la necessitat de tenir més agents policials per vetllar per la nostra seguretat i compliment de la legalitat, ja que són del tot necessaris».