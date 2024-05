ExpoBages concedeix el premi Pollet d'Or a l'empresari manresà Esteve Pintó Bascompte

La comissió organitzadora ha valorat la tasca que Esteve Pintó ha dut de forma intensa al llarg de la seva trajectòria professional i especialment en els darrers anys, tant com a expositor com per la seva participació en els òrgans de governança de la mateixa Fira. El lliurament es farà aquest dissabte 25 a les 11 h del matí a la carpa del TecnoBages, a la plaça Sant Domènec, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia; el director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrades Aladrén; el regidor d'Indústria, Turisme i Coneixement, Joan Vila Marta; i la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs González entre altres autoritats.

La comissió organitzadora de l’ExpoBages ha concedit el Pollet d’Or 2024 a l’empresari manresà, Esteve Pintó i Bascompte, president de la PIMEC Catalunya Central i conseller delegat al grup Aquacenter. El Pollet d’Or és un premi que reconeix el paper de persones, empreses o entitats en la projecció de la ciutat de Manresa, una tasca que Esteve Pintó ha dut de forma intensa al llarg de la seva trajectòria professional i especialment en els darrers anys tant com a expositor com per la seva participació en els òrgans de governança de la mateixa Fira.

El Pollet d’Or es lliurarà dissabte, 25 de maig, a les 11 del matí a la carpa del TecnoBages, a la plaça Sant Domènec, amb l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrades Aladrén; el regidor d'Indústria, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila Marta i la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs Gonzàlez, entre altres autoritats.

L’acte de lliurament serà el tret de sortida oficial de la fira multisectorial de referència a la Catalunya central que enguany celebra la 42a edició, amb més de 130 expositors, una vintena més que l’any passat, que ompliran d’activitat el Passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà, la plaça Neus Català Pallejà, la plaça Espanya i el carrer Josep Maria Planes.

Un dels punts destacats de la fira i que concentra la major part d’activitats és el TecnoBages, l’espai tecnològic que durant tota aquesta setmana aproparà la tecnologia i la innovació a tots els públics.

El Pollet d’Or, un premi que va néixer el 2010

El Pollet d'or és el reconeixement que va instaurar el 2010 la comissió organitzadora de l'ExpoBages per premiar una iniciativa empresarial innovadora, reeixida i vinculada al territori.

