La Generalitat preveu connectar Manresa, Berga i Igualda amb busos exprés

El Departament de Territori preveu doblar en els pròxims anys les línies Expres.cat amb 38 noves línies i arribar fins a la vuitantena. Entre elles, es contempla l'e25 (Berga-Barcelona), l'e26 (Berga-Manresa), l'e27 (Manresa-Igualada), l'e29 (Vilanova-Vilafranca-Igualada), l'e30 (Martorell – Terrassa per la B-40) i l'e31 (Igualada-Terrassa per la B-40).

La nova organització ve determinada per l'estudi 'Caracterització i concreció de l'evolució de la xarxa Exprés.cat, implementació dels nous serveis i definició del material mòbil necessari' i ha tingut en compte les necessitats del territori a partir del seu volum de població que en pot fer ús, els seus recorreguts, el tipus dia via, el temps de viatge i si hi ha una alternativa en tren. Exprés.cat és una xarxa de busos més directes, amb menys parades, més freqüències de pas i amb una velocitat comercial més elevada.

El document recull la proposta de crear 21 línies noves, convertir-ne 16 més que estan en servei i perllongar una línia ja existent (e13 fins a Terrassa).

A més de les esmentades que afecten a la Catalunya central, a Barcelona també es vol habilitar les línies e35 (Premià de Dalt-Barcelona), l'e36 (Pineda de Mar-Calella-Barcelona), l'e38 (Teià -El Masnou-Barcelona) i l'e42 (Lloret de Mar-Blanes-Barcelona).

A les comarques de Girona, es tractaria de la línia e7 (Blanes – Lloret de Mar), e8 (Blanes – Girona, tot i que tant podria ser nova o l' L0167 reconvertida); e9 (Girona-Flaçà-La Bisbal d'Empordà-Palafrugell), e10 (Girona-Sant Feliu de Guíxols) i e11 (Figueres-L'Escala-Torroella).

A les demarcacions de Lleida i Tarragona, serien les línies e2.2 (Lleida – Torrefarrera-Rosselló, que es dividiria de l'e2, que passaria a ser e2.1); l'e7 (Balaguer – Lleida), l'e13 (Montblanc-Tarragona), l'e14 (Valls – La Bisbal- El Vendrell-Calafell), l'e70 (Lleida-Montblanc-Tarragona) i l'e72 (Lleida-Tortosa).