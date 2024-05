Ensurt per un matalàs incendiat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Ensurt a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa aquesta matinada per un petit incendi. Els Bombers han rebut un avís a les 3.47 que els alertava que un matalàs s'havia incendiat en un bloc del centre on hi havia persones ingressades.

Encara que el personal de l'hospital l'ha pogut apagar amb un extintor i no ha calgut desallotjar l'edifici, l'incident ha generat una gran quantitat de fum que els Bombers, a la seva arribada, han hagut de dispersar. Una dotació d'aquest cos hi ha fet tasques de revisió i ventilació abans de donar el servei per tancat. No s'han hagut de lamentar afectacions materials destacables ni danys personals.