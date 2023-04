Les mascotes omplen de vida les cases. Es converteixen en un membre més de la família i fan molta companyia. Però és com tot, és important educar-les bé per evitar que facin destrosses o converteixin la teva casa en un abocador. L'educació serà fonamental per mantenir netes les estances.

Quant temps puc tenir la meva mascota sola a casa? Per molt que el teu animal estigui acostumat a sortir al carrer, les olors són inevitables. És important posar en pràctica certes accions que t'ajudaran a eliminar aquesta desagradable olor de la teva llar. Estalvia temps i males olors, persistents, amb aquests senzills i infal·libles trucs: Posa fundes en el sofà i renta-les amb freqüència per evitar que l'olor es quedi allà, a la superfície. En el cas dels gats i la seva sorra, elimina els seus excrements i canvia la sorra almenys una vegada a la setmana. Neteja i seca bé el calaix i si, tot i així, encara desprèn una certa olor, el millor és ruixar-lo amb algun producte aromàtic. Passa l'aspirador una vegada a la setmana o cada dues setmanes com a molt. Perfuma les estances amb algun ambientador que sigui del teu gust i que resisteixi bé les olors que desprenen aquests animals.