Queden poquets dies per la revetlla de Sant Joan, una festa molt desitjada pels catalans i catalanes però, malauradament, molt terrorífica per les nostres mascotes, especialment, pels gossos. Tirar coets i petards és el més normal en aquesta nit i fins i tot, dies abans i després de la revetlla. Aquests concerts pirotècnics creen molta ansietat i malestar als nostres cans, ja que la por i el desconeixement els creen confusió i estrés. Et deixem uns consells per saber què fer durant la nit del 23 de juny perquè la teva mascota no pateixi més del compte.

Què fer?

Durant la revetlla cal tenir les mascotes en un lloc on estiguem segurs que no puguin ser pertorbats pel so dels petards. Si això no és possible, hem d'assegurar-nos que el nostre gos o gossa no es quedi sol a casa, ja que hem de ser conscients que a prop d'on vivim segurament es llançaran petards i focs artificials i caldrà ser al seu costat per calmar-los.

Els experts també aconsellen que, si un dels nostres gossos s'amaga en un lloc de casa pel so dels petards, no s'ha de molestar ni fer-lo sortir del seu amagatall. Li haurem d'apropar el llit i el menjar fins al lloc on ha decidit refugiar-se.

Si optes per sedar la teva mascota, ho has de fer en el moment adequat. Aquesta acció s'ha de fer unes hores abans de quan calculem que puguin començar a sonar els primers petards i mai quan l'animal ja es troba en un estat de nervis alt.Cada gos tindrà una dosi i un medicament recomanat, per això, és recomanable acudir a un veterinari per preguntar-li sobre la sedació, que també s'utilitza per a gossos amb ansietat durant llargs viatges en cotxe o en qualsevol altre mitjà de transport.

Altres accions que pots dur a terme per evitar que el teu gos acumuli estrés durant la nit és fer amb ell un passeig llarg abans que sigui fosc per gastar totes les seves energies. També cal adoptar una postura relaxada i parlar amb paraules calmades a l'animal per transmetre-li la tranquil·litat que necessita quan sonin els petards.