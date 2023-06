Es preveu que l’estiu del 2023 sigui extremadament calorós a tot Espanya, especialment als arxipèlags, i és probable que tingui més precipitacions i tempestes del que és habitual en la majoria del país, particularment a la regió del Mediterrani. Segons el pronòstic estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), durant la conferència de premsa trimestral, el portaveu de l’agència, Rubén del Campo, va afirmar que hi ha una alta probabilitat d’experimentar un estiu no només calorós, sinó molt calorós, i que s’ubicarà entre els cinc més calorosos dels últims 30 anys. A més, hi ha una probabilitat més gran que les tempestes siguin més freqüents en comparació amb altres anys.

Quant a les precipitacions, no hi ha una tendència clara per als mesos de juny, juliol i agost a Galícia, el Cantàbric i les Canàries. No obstant, s’observa un senyal que l’estiu serà més plujós del normal, especialment al vessant mediterrani i el vessant atlàntic d’Andalusia, amb una probabilitat del 40% al 50%. Tot i que hi ha d’un 20% a un 25% de probabilitat que les precipitacions estiguin per sota del normal en aquest trimestre.

El portaveu va assenyalar que és significatiu considerant que els estius generalment no presenten precipitacions significatives. No obstant, no creu que aquestes pluges siguin suficients per alleujar l’actual situació de sequera meteorològica i hidrològica.

En termes de temperatures, els models de predicció indiquen que hi ha d’un 50% a un 60% més de probabilitats que el trimestre juny-agost sigui més càlid del normal a la Península, i fins i tot un 70% als arxipèlags. D’altra banda, hi ha entre un 10% i un 20% de probabilitat que sigui més fred del normal.

Estiu molt calorós

L’estiu del 2023 arriba després d’una primavera extremadament càlida a Espanya, considerada la més càlida des que se’n tenen registres. Els mesos de març a maig van registrar temperatures excepcionalment altes, amb una temperatura mitjana de 14,2 graus centígrads, gairebé 2 graus més que la mitjana del període de referència (1991-2020) i superant en 0,3 ºC la primavera de 1997, que fins ara era la més càlida des del 1961.

El portaveu va destacar que les últimes quatre estacions, incloent-hi l’estiu del 2022, la tardor del 2022 i la primavera del 2023, han sigut les més càlides a Espanya. S’espera que l’estiu del 2023 sigui entre els cinc, sis o set més càlids dels últims 30 anys.

Pluges de primavera

Quant a les precipitacions de la primavera, va ser una estació molt seca, la segona més seca de la sèrie històrica després de 1995. La quantitat de pluja arreu del país va ser de 95 litres per metre quadrat, que representa poc més de la meitat de la mitjana del període de referència 1991-2020. El març va ser el sisè mes més sec registrat, mentre que l’abril va ser el mes més sec des que n’hi ha registres. Al maig, hi va haver un equilibri entre els xàfecs continus que es van registrar durant la segona quinzena del mes, cosa que va significar un caràcter «normal» per a aquest mes en general.

Malgrat les pluges de maig, a causa de la sequedat extrema de la primavera del 2023, persisteix la sequera meteorològica que va començar l’hivern del 2021-2022 i la sequera de llarga durada que es remunta als últims 36 mesos. El portaveu va assenyalar que aquesta combinació d’altes temperatures i sequera és consistent amb els informes de l’IPCC sobre efectes compostos. A més, la sequera actual podria convertir-se en la més prolongada i intensa registrada a Espanya.

Si bé s’espera que l’estiu del 2023 sigui més plujós del normal, principalment a causa de les tempestes, és poc probable que sigui suficient per revertir la situació de sequera. Malgrat que l’estiu pot ser més tempestuós del que és habitual, s’espera que les reserves hídriques i els embassaments d’aigua continuïn disminuint a causa de l’augment de l’evaporació i la demanda més gran d’aigua durant la temporada d’estiu.

.......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es